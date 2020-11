Atendió PROFECO 38 quejas por cobros en escuelas

Logró conciliar hasta un 40 por ciento de descuento en pagos a colegiaturas.

Por Josefina Herrera

El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Juan Rodríguez Valle, informó que a la dependencia llegaron 38 quejas por cobros inadecuados de escuelas en el estado, esto debido a que por la situación de la Pandemia, algunos pagos no eran necesarios debido a que los alumnos no estaban tomando clases presenciales.

“A lo mejor al ver que no se le da mantenimiento al patio, a lo mejor no consumen la misma agua, la misma luz, los maestros siguen teniendo su sueldo desde luego porque las clases son a través de línea, pero todo lo que son los gastos adicionales, claro que debe de haber una consideración, desde luego si hemos negociado, no hay alguno que se ha ido a la Fiscalía a terminar su proceso, todos los casos que han llegado de escuelas particulares fueron subsanadas, se han conciliado en la Procuraduría Federal del Consumidor, se recibieron alrededor de 38 quejas en todo el estado”.

Asimismo, señaló que aunque algunos padres de familia alcanzaron a mover a sus hijos a una escuela pública, previendo que la pandemia iba a continuar, la PROFECO también logró conciliar descuentos de hasta el 40 por ciento en colegiaturas debido a que las clases no serían presenciales.

“Muchos decidieron sacar a sus hijos de las escuelas particulares, cuando lo hicieron a tiempo antes de que iniciara el ciclo escolar, claro que ese negocio se concilió con los propietarios de escuelas particulares y tuvieron que regresar la inscripción porque ya los papás decidieron ponerlo en una escuela pública, y corresponde a una queja de esas, la otra también hemos negociado, conciliado con instituciones educativas privadas, en el sentido de que no son los mismos gastos, los mismos costos que genera tener toda la clase presencial a los alumnos, ahí entonces hemos negociado en 30, hasta un 40 por ciento de descuento en las colegiaturas”.

Aunque no se prevé por cuánto tiempo más continúen las clases en línea, y los alumnos puedan retomar sus clases presenciales, la PROFECO continúa muy atento a que no haya abusos o cobros excesivos, ya que no se puede seguir pudiendo la misma cuota debido a que no se representan los mismos gastos.

Asimismo, Rodríguez Valle, consideró que las quejas atendidas, realmente fueron muy pocas en todo el estado, pero seguirán pendientes de que haya comprensión en los pagos que se piden.

“El padre de familia se acerca atendiendo que esa dinámica es lógica, que ya no son los mismos costos, pero yo lo veo muy sano porque hubiéramos tenido muchos más, pero yo creo que ellos antes de llegar a PROFECO conciliaron y llegaron a un acuerdo”.