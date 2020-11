Decidió acabar con su vida

Hombre fue encontrado colgado en su habitación, en un domicilio de la comunidad de Arcila, San Juan del Río

Por Nicasio Mendoza

Noticias

Se suicida vía ahorcamiento un masculino de aproximadamente 28 años de edad, la noche de ayer, en el municipio de San Juan del Río. El lamentable hecho ocurrió en el domicilio asentado en la calle Francisco Villa, en la comunidad de Arcila.

Se supo que el joven, de apodo “Chuchín“, se encontraba en su domicilio, pero al no hacer ruido y luego de un par de horas de no verlo, sus familiares fueron a buscarlo, encontrándolo dentro de su cuarto, colgado de una viga de acero, con una cuerda al cuello, por lo que de inmediato lo bajaron y trataron de reanimarlo, sin obtener respuesta. Al lugar arribaron los servicios de auxilios médicos, desgraciadamente ya nada pudieron hacer, pues el joven ya no tenía signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido, quedando el inmueble asegurado, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arriba al lugar para iniciar las investigaciones.

Momentos más tarde, Policías Investigadores del Delito y personal de Servicios Periciales hicieron presencia en el sitio, enfocándose en realizar las primeras indagatorias.

Una vez terminada la diligencia, el agente de Fiscalía en turno ordenó que el cadáver fuera recuperado y trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la práctica de la necropsia de ley.

Ante esta muerte suicidio de Chuchín, en Fiscalía quedó iniciada una Carpeta Única de Investigación, aunque todo apunta que se trató de una decisión propia del hoy occiso. Pese a ello, sus allegados en el lugar no daban crédito y señalaban que aparentemente no había motivo para que el joven determinara poner punto final a su existencia.