Sin fiestas

Peregrinación de Farolitos, celebración a la Virgen de Guadalupe y misa de la Paz serán suspendidas.

Por Josefina Herrera

El padre Luis Miguel Pintor Paulín, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, en San Juan del Río, informó que de acuerdo a lo acordado con la Diócesis de Querétaro y de las parroquias del Decanato, se ha tomado la decisión de suspender todas las festividades consideradas para el mes de diciembre, ya que se pretende evitar aglomeraciones.

Indicó que al menos la celebración de los Farolitos, realizada el 11 de diciembre, reunía entre ocho mil y 10 mil ciudadanos, y después de 71 años de realización, ésta tendrá que ser suspendida.

Asimismo, las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, que se realizan el 12 de diciembre, en comunidades, colonias y cabecera municipal, también quedarán totalmente suspendidas, por lo que sólo se llevarán a cabo unas misas con el aforo del 30 por ciento permitido y serán transmitidas por redes sociales.

En cuanto a las posadas, éstas también tendrán que suspenderse debido a la magnitud de las personas que reúne por las calles, por lo que ya comenzaron a dar los avisos correspondientes para evitar que se lleven a cabo.

“No habrá la aglomeración de gente aquí en San Juan, por ejemplo, pues no tendremos la procesión de los farolitos, que es muy tradicional, que se reúnen cerca de ocho o 10 mil personas, entonces no la tendremos, este año de igual forma estamos conscientes de que no podremos hacer las posadas como siempre se hacían, la reunión de gente en las calles, de atrios, en la parroquia, no lo haremos, así solamente se reunirá el mismo número de personas del 30 por ciento en el templo parroquial, se hará el rosario y se pedirá la posada pero sólo dentro del templo, entonces afuera no habrá ninguna movilización de gente y sólo se compartirá la transmisión por las redes sociales, por el Facebook de la Parroquia”.

En cuanto al acercamiento de los mariachis para cantarle a la Virgen de Guadalupe, indicó que no estará restringido pero siempre y cuando se cumpla con el aforo permitido y con todas las medidas sanitarias, por lo que para esta celebración invitó a los sanjuanenses permanecer en casa en este día y conmemorarla desde ahí.

“Cada 12 de diciembre, que son cerca de cinco, seis misas con el aforo que nos permiten, igual la diputación guadalupana, que es una agrupación muy tradicional aquí en San Juan del Río, siempre hacen su fiesta ese día, igual se celebrará la misa con ellos pero no habrá los respectivos festejos que ellos hacían con una comida, música, atendían ahí, algunos normalmente vendrán a la misa y pues ellos si se irán a sus casas, entonces si la gente puede venir, y le sugerimos a las personas que traten de venir antes o después quizás a visitar a la Virgen a dejar flores, pero que ese día vengan los menos posibles, solamente se le permitirá el acceso al aforo qué está indicado”.

Además agregó que la celebración de la misa de La Paz, tampoco se estaría realizando como en años anteriores, ya que de igual manera reunía a casi 10 mil personas entre el atrio de la Iglesia y el Jardín Independencia, además de que se quemaban luces de bengala, por lo que ésta también estará suspendida y sólo se hará misa con aforo permitido.

Ante el problema de contingencia que se está viviendo a nivel mundial, el vicario, exhorta a la ciudadanía a pasar estas fechas en casa, con familiares cercanos, a vivir el 25 y 31 de diciembre de una manera más privada y con la cercanía de la familia, así como reflexionar por todo lo vivido durante este año y hacer conciencia de los tiempos difíciles que ha tocado vivir, por lo que pide evitar reuniones masivas y todo tipo de festividad que aglomere a las personas.

“La invitación a la gente es el permanecer en casa, aquí en el decanato estamos preparando un programa para que la gente viva las fiestas de la Virgen de Guadalupe desde casa, para que no tenga la intención de salir o de reunirse por las calles, en colonias, sino más bien estar en sus casas y ahí entre ellos vivir las posadas, y de la fiesta de la Virgen de Guadalupe ,vivir la navidad, vivir año nuevo, y a lo que proponemos a la gente es más bien quedarse en casa, cuidarse y vivir estos signos de fe en familia”, concluyó.