Entregaron 72 documentos agrarios

Por Josefina Herrera

*Después de 20 años les fue entregado a los ejidatarios este documento en repartición de tierra por cambio de destino

Con la presencia de María Del Rocío Peniche, delegada la Secretaría del Bienestar en el estado de Querétaro; Isaías Diego Jiménez, representante del Registro Agrario Nacional en el estado de Querétaro; Francisco Javier Cañada Melesio, representante de la Procuraduría Agraria en el estado de Querétaro y Fidencio Romero, presidente del comisariado del ejido de Palmillas; se llevó a cabo la Campaña Nacional de Entrega de Documentos Agrarios.

Esta entrega fue realizada con el propósito de poder garantizar la tenencia de la tierra y darle certeza jurídica a los ejidatarios de San Juan del Río, donde después de 20 años fueron entregados 72 certificados en repartición de la tierra por cambio de destino, misma que se realizó en la casa ejidal de la comunidad de Palmillas.

La emotividad de esta entrega de documentos salió a relucir, ya que es un sueño que hoy los ejidatarios lograron ver realizado, debido a que desde el año 2000 que se llevó a cabo una asamblea general, en la que hoy por fin lograron recibir sus certificados parcelarios que les da seguridad a su tenencia de tierra.

“Llevar a cabo la entrega de los certificados parcelarios del reparto de tierras ejidales que realizó la asamblea general de ejidatarios hace ya muchos años, y que hoy se ve culminado con este acto de entrega recepción de los documentos jurídicos legales respectivos, es motivo de un gran gusto para todos los ejidatarios beneficiados el recibir estos certificados que nos dan la seguridad de la tenencia de la tierra de estas parcelas, hecho muy esperado por un largo tiempo por todos nosotros, que hoy nos llena de regocijo y alegría”, refirió Fidencio Romero.

Por su parte el representante de la Procuraduría Agraria en el estado de Querétaro, indicó que esta dependencia tiene una tarea básica, que es defender los derechos de los sujetos agrarios, “como podemos servir mejor a los campesinos, pues defendiendo sus derechos, siempre y cuando demuestren que son dueños de las parcelas, tienen derecho a tener el documento que dice que es propiedad de ustedes, en esto vamos juntas las autoridades y ahora Bienestar”, agregó.

Asimismo, en el marco del evento, los invitó a realizar su correspondiente lista de sucesión para evitar cualquier contratiempo en caso de que alguno de ellos llegara a faltar, por lo que los exhortó a no heredar problemas y a dejar todo en regla.

“Y cuando le digo hagan su lista de sucesión, ustedes me dicen, qué, ¿a poco me voy a morir?, y yo que soy malo, les digo sí, si te vas a morir, no mañana, no en un mes, no en un año, pero un día te vas a morir, y si no haces tu lista de sucesión, por lo menos preocúpate entonces para dejarle a tu familia 20 mil pesos, porque es lo que le van a cobrar por el juicio sucesorio, a la viuda o a los hijos, para que hagan su lista de sucesión”.

Además les recordó desde cuando se defendieron los derechos agrarios, y por lo cual es importante defender la tierra, y mediante ese documento, es más fácil poder reclamar lo que por derecho les corresponde.

En su intervención, María del Rocío Peniche, mencionó que los ejidatarios estaban un poco recelosos en cuanto a si era realidad o no, sin embargo, este día se les hizo justicia en cuento a la entrega del documento que les garantiza su tenencia de tierra.

Además le hizo mención de lo importante que son los adultos mayores para la delegación de Bienestar, ya que por mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, velar por sus interés y su salud, ha sido una de sus prioridades.

Finalmente, don Fidencio Romero, quien habló en nombre de todos los ejidatarios, y entre lágrimas, mostró su emoción por lo que representa para ellos el recibir después de tanto tiempo este documento, “nos motiva y compromete a cuidarlas y trabajarlas para el progreso de nuestras familias y de la comunidad, de nuestro ejido, este viernes 13, día de buena suerte será recordado por todos nosotros como un día especial, de gusto, de contento, por mucho tiempo, estoy muy emocionado”.