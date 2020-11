Ancer se vino abajo

Noticias

El golfista mexicano Abraham Ancer, quien hizo historia en jugar en el Master de Augusta y que lideró el torneo y llegó a domingo con posibilidades de hacer algo histórico, se vino abajo y tuvo una tarjeta de 76 golpes, cuatro arriba de par para de esta forma, desplazarse hasta el lugar número 13 al totalizar 280 impactos. El Master de Augusta fue ganado por el estadounidense Dustin Johnson con una tarjeta de 268 golpes, 20 bajo par, récord en el Augusta National.

Este domingo, fue uno de los peores que ha tenido en su historia como golfista mexicano, pues fueron seis bogeys en los hoyos 3, 4, 6, 7, 10 y 11 para así relegarse poco a poco, con tan sólo dos birdies en las banderas 8 y 15.

Ancer terminó el torneo con 280 golpes (68, 67, 69 y 76) para un -8 para culminar en el lugar 13; sufrió varios tropiezos en su última ronda que lo relegaron a un empate en el decimotercer puesto. “Ha sido super frustrante. La verdad es que hice una gran cantidad de bogeys que me encantaría que fueran birdies”, dijo Abraham, que a pesar de la decepción se mete entre los 20 primeros puestos del ránking mundial

DUSTIN HACE HISTORIA

El estadounidense, número uno del mundo en el ranking del PGA Tour, triunfó con una tarjeta de 268 golpes (65, 70, 65 y 68), 20 bajo par, récord en el Augusta National.

DJ, líder al término de cada ronda en la semana, también dominó la caminata de los 18 hoyos finales. Los nervios no faltaron, eran normales para un golfista en búsqueda de su primer saco verde y su victoria 24 en el máximo circuito.

REACCIÓN DE ANCER

Abraham Ancer aseguró aprender de su primera experiencia dentro del Masters de Augusta. Tras un trompicado domingo, en el cual terminó con 76 golpes (+4), ocho bajo par en total en el Major, el mexicano aceptó la tensión de competir al máximo nivel.

“Fue una ronda súper frustrante, con una gran cantidad de bogeys de debieron ser birdies. No me sentí muy cómodo en los greens, pero, bueno, empatado en 13, quería tener una ronda final increíble y no se dio”, comentó el tricolor, mientras Dustin Johnson festejaba su primer campeonato en el Augusta National.

Ancer arrancó la jornada en el último grupo, el de honor y en competencia por el saco verde; sin embargo, el día se complicó al embocar cuatro bogeys en siete hoyos. El tamaulipeco concluyó con otros dos bogeys y apenas un par de pájaros. Empató en la posición 13, junto a Marc Leishman, Hideki Matsuyama y Kevin Na.

“Me llevo muchas cosas de aprendizaje en mi primer Masters… en cinco meses estaré de regreso”, prometió Ancer.