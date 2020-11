Cumplen protocolos sanitarios en plazas comerciales

Tina Hernández

A ocho días de la campaña del “Buen Fin”, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, aseguró que en las plazas comerciales se cumplen los protocolos de seguridad sanitaria, como las medidas de higiene y el aforo.

Indicó que como comerciantes formales están atentos del cumplimiento de lo establecido por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq), sin embargo aseveró que no se opondrán al cumplimiento de la norma si se detectan plazas que irrespeten los requisitos mínimos para evitar contagios por COVID-19.

“Nosotros estamos en la disposición que cualquier comercio, cualquier plaza que no estén cumpliendo pues que sea totalmente denunciada para poder tomar cartas en el asunto. Siempre hemos sido claros en todas las reuniones y capacitaciones que tenemos con los diferentes gremios, pues él que no cumpla pues va a tener que ser sancionado. No vamos a intervenir para que no sea así”.

El Buen fin inició el 09 de noviembre, y aún restan tres días para que concluya la campaña nacional de descuentos, promociones y rebajas, la cual estará vigente hasta el 20 de noviembre.

Carlos Habacuc Ruiz Uvalle refirió que para los comerciantes y la Canaco lo más importante es la salud de la población, así como la baja de los casos por Coronavirus, ya que restricciones más severas para el comercio sería una realidad catastrófica para el sector terciario.

“Creo que esto es tarea de todos. La Cámara tiene un equipo de trabajo que se encuentra en las plazas comerciales para verificar que se cumpla con los protocolos, es imposible abarcar todo, pero nos encontramos en las más importantes, esto en conjunto con PROFECO, SSC, SESEQ, PC. Lo único que queremos como comerciantes es que el Buen Fin sea una reactivación económica importante”.