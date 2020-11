Lleva talleres IMM contra violencia de género

Buscan reforzar toda la información necesario para trabajar con la mujer desde la prevención.

Por Josefina Herrera

Catalina Calva Corona, directora del Instituto Municipal de la Mujer en San Juan del Río, detalló que en el área de violencia, es un tema que se ha estado abordado de manera preventiva con pláticas que ayudan a concientizar a las mujeres para evitar que sean maltratadas y en caso de serlo denuncien de inmediato.

“Hemos dado a través de nuestra página de Facebook pláticas, nosotros hemos mantenido la misma constante durante este año, por eso aquí sería más que nada que de números a seguir, invitándolas a la página, yo creo que las pláticas en la página son muy buenas, y han servido de mucho, y a que acudan aquí con nosotros, porque de alguna manera u otra está también esta ayuda a resolver, y atender nosotros el área de violencia familiar”.

En este sentido, dijo que justo en este mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, es cuando se está reforzando esta campaña, ya que lo importante es que sepan que hay lugares como el IMM que las orientan y las pueden prevenir de pasar por este tipo de situaciones.

“Es muy cansado y muy grande con lo que nos tenemos que enfrentar, y también día a día luchamos contra ello, yo creo que se ha mantenido una constante, y entonces eso es lo que hemos hecho ahorita en lucha contra la violencia”.

Agregó que la idea con la que inició fue detectar focos rojos de algunas colonias y comunidades donde se diera más la violencia de género, sin embargo, se tuvo que cambiar esa perspectiva, ya que hay una constante y lo que se busca es atacarlo de raíz.

“En cuanto a las zonas de mayor riesgo, ése es uno de los proyectos con los que yo entré, porque yo dije vamos a detectarlos, pero como bien me refiero, nosotros tenemos una constante, no se ha detonado en algún lugar esta situación, hemos tenido que cambiar esa perspectiva de trabajo que yo tenía, qué hacemos, pues ser parejo, barrer parejo, hemos abierto todos nuestros cursos en todos lados, y ahora estoy contenta porque tenemos mucha gente que nos visita de colonias, antes era mucha gente de comunidad, entonces ahora hemos podido hacer una mezcla muy padre entre las personas que nos acompañan y de un poquito más lejitos”.

Asimismo, refirió que a través de las redes sociales se está buscando llegar a más mujeres que estén pasando por una situación de violencia, por lo que constantemente se están alimentando las páginas para reforzar toda la información necesaria, con el fin de que se les brinde todo el apoyo necesario, desde la prevención hasta la orientación.

“Si alguna de ellas tiene la situación de violencia de género, aquí están las puertas abiertas para ayudarlas, que contamos también con canalización a un refugio donde puedan estar pues bien protegidas, puedan tener también acceso a una educación y a una situación de bienestar, y que pueden ser acompañadas por sus hijos, que es lo que mucha gente no sabe, cuando le dices albergue, piensan me van a quitar a mis hijos, no, los niños también se van con ellas, entonces que se acerquen con nosotras, porque estamos en la mejor disposición por instrucciones del presidente Guillermo Vega, de atenderlas y de poder ayudar a mitigar cualquier situación que ellas presenten”, concluyó.