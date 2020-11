Nuevo saqueo

“Sólo falta llevarse hasta los árboles, ya nos dejaron sin nada”, denuncian los padres de familia del jardín de niños “ Acamapichtli” .

Vecinos de la comunidad de Palma de Romero y San Francisco, de San Juan del Río, reportaron robo al jardín de niños “Acamapichtli”, por lo que hacen un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad del lugar, ya que al no haber clases presenciales, los amantes de lo ajeno aprovecharon para llevarse desde barandales hasta la tubería.

Los padres de familia, refirieron que no es la primera vez que se meten a saquear esta escuela, y lo que con gran esfuerzo han logrado comprar para sus hijos, ya los dejaron sin casi nada, lo cual les parece injusto.

“Se han metido a robar y no ha sido una vez, ni dos veces, ya van varias veces que se meten a robar, y pues no se nos hace justo de qué está aquí solo, en una zona muy sola que se vengan y se metan, y lo poco que hemos levantado con mucho esfuerzo, pues nuestros niños se van a quedar sin nada, de verdad que realmente es triste que hagan esto porque nos ha costado demasiado, la verdad como para que vengan y hagan, ya se llevaron todo, qué les falta, que se lleven los árboles”, precisó una madre de familia del lugar.

“Todo, ya se llevaron todo, de por sí el kínder no tenía mucho, y pues ya se están llevando todo, se están llevando las bancas, las sillas, ya se han llevado demasiado, por eso no se nos hace justo de verdad”.

“La verdad necesitamos más seguridad, una patrulla, algo, que nos hagan más caso porque se los hemos venido pidiendo desde siempre, que hubiera un apoyo de vigilancia más que nada, y es que siempre nos salían, es que no hay patrullas suficientes para que haya un policía en cada escuela y no se puede, y les decimos, a lo mejor no queremos que estén aquí siempre, pero si que hagan sus rondines, y sobre todo en las tardes, que es cuando está más solo”, añadió.