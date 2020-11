Buen Fin por debajo del 50% en ventas

Llama comercio del Centro Histórico a consumir lo local.

Por Josefina Herrera

Arturo Esquivel Correa, representante del comercio del Centro Histórico de San Juan del Río, indicó que sus ventas están muy debajo del 50 por ciento en este Buen Fin en comparación con años anteriores.

Lamentablemente sus ventas no han sido las esperadas, por lo cual al menos para el comercio del primer cuadro de la ciudad no ha resultado benéfico esta edición de Buen Fin, debido a que la mayoría de la gente acude a tiendas departamentales a consumir.

“Yo te puedo decir que las ventas andan en menos del 50 por ciento en un Buen Fin, este Buen Fin no se pareció nada en los otros años, y yo lo digo en el comercio local, a lo mejor en un centro comercial es diferente, porque ya saber qué a nivel nacional, pero nosotros en local andamos muy mal, realmente muy mal, porque las ventas no se han visto nada, son normales vaya, entonces tú esperas vender más, traes más mercancía, traes más productos y resulta de que no es así”.

Indicó que para que resultara este Buen Fin para ellos tendrían que haber metido descuentos más agresivos, pero la economía anda mal y no es suficiente, además de que ellos meten descuentos reales, pero tienen que acudir a estrategias que al final no les compensa lo perdido.

“Realmente es preocupante porque no se está vendiendo, necesitamos que sea más agresivo en los descuentos, atender mejor a la gente y no estar engañando a nadie, el comerciante no engaña la gente, lo cataloga y no compra, hoy en día hay gente desde el momento que no ha tenido ventas, se ven cerrados, no tienen recursos para poder solventar muchas necesidades, hay gente que no tiene para pagar un Seguro Social, para pagar la luz, el teléfono, la renta, se vienen cosas muy fuertes, que es donde se necesita el apoyo precisamente de los que realmente lo pueden hacer”.

Para este último día de Buen Fin, hace la invitación directa a la gente a que consuma lo local, a que busque descuentos reales, que le compren al comerciante sanjuanense, ya que son quienes más lo necesitan, además de que hay quienes dependen económicamente de ello.

“Hay que ser realista las ventas están mal, no se ha visto nada en Buen Fin para el comercio local, si alguien puede hablar diferente pues que bueno, pero que sea con resultado y con verdades, no con fantasías, ni con sueños guajiros, necesitamos que la gente realmente vea como andamos y contar siempre la verdad”, puntualizó.