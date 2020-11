“Sí quiero”: Germaín Garfias

No descarta la posibilidad de contender a la candidatura a presidente municipal en 2021.

Por Josefina Herrera

Noticias

“Si la pregunta directa es, si quiero ser candidato a presidente municipal, sí quiero”, manifestó el regidor síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, Germaín Garfias Alcántara, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones electorales, aunque indicó que será respetuoso del cronograma electoral.

“Siempre hay que cuidar las formas, claro que me gustaría ser el candidato, pero pues ahorita no es el tiempo para eso, no me gustaría adelantarme a ese tema, me gustaría seguir trabajando en ello, desde luego no bajar las manos en esta situación tan complicada por la que pasamos todos, por lo de la pandemia, y bueno por eso quisiera aprovechar al máximo este cargo que me han conferido”.

Aunque no negó sus intenciones de poder ser el próximo candidato a la presidencia municipal, al frente de Acción Nacional, detalló que habrá que esperar a las elecciones internas y los lineamientos que marque su partido, ya que por el momento debe seguir enfocándose en el desarrollo de su trabajo en la presente administración.

“Mi compromiso debe ser la continuidad al trabajo realizado en los últimos cinco años con acciones y programas que la ciudadanía requiere”.

Hizo hincapié en que la población requiere y exige funcionarios con conocimiento de causa político, que desde cualquier área del gobierno se puedan resolver los problemas presentados en cada circunstancia, por lo que las candidaturas son el resultado de un desempeño correcto en las funciones actuales.

En este sentido refirió que su desempeño, desde que fue director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal no ha sido el ser un funcionario de oficina, por lo que su trabajo es primordialmente atender a las necesidades de la ciudadanía, sea desde el cargo que sea.

Dijo que ser candidato es una posibilidad de dar continuidad a una encomienda social, y por ello no descarta poder contender en las próximas elecciones, pero de momento lo más importante es darle seguimiento a los programas que son de gran beneficio para los sanjuanenses.

“A quién no le gustaría ser candidato a algo, es señal de que creo yo que te da la posibilidad de continuar en esta encomienda de poder servir a San Juan del Río, la verdad que es un halago para mí, para un servidor que pueda llegar a ser tomado en cuenta, y bueno, ya dependerá mucho de los tiempos, en un futuro analizaré que nos depara el destino”, concluyó.