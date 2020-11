Afectados por temporal el 70% de maiceros

Al menos unas 80 hectáreas se vieron siniestradas.

“Creo que la zona de nosotros que es la zona temporalera para allá, está grave la situación y pues no ha habido apoyo de gobierno, no sabemos hasta ahorita qué cosa, yo metí un porcentaje de productores para reportar lo de la sequía y la helada aquí en SAGARPA, estoy esperando a ver qué respuesta nos dan, yo lo que les estoy ahí comentando es que ojalá nos apoyen con maíz pero para el consumo porque la otra vez nos mencionaron que nos querían dar rastrojo algo así, si acaso algo para los animales, pero no es lo que estamos pidiendo, el año pasado si se nos apoyó, no nos dieron no mucho, pero los que tenían cinco seis hectáreas fueron 13, 12 bultos de maíz de 50 kilos, fue creo que fue favorable, y esperamos que este año ojalá y nos vuelvan a apoyar de esa manera”.