Heriberto Pacheco Jaime comprometido a fortalecer al PRI

Buscan recuperar la confianza que se había puesto en entredicho.

Por Josefina Herrera

El presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en San Juan del Río, Heriberto Pacheco Jaime, detalló que tras su llegada a la dirigencia, está enfocado en fortalecer a este órgano para dar batalla en las próximas elecciones, por lo que su compromiso es consolidarlo aún más.

“Mi compromiso es uno, y es muy serio, fortalecer al Partido, ponerlo en condiciones de combatir en la próxima elección de manera correcta para ganar, mi aspiración es a cumplir el compromiso con el Partido, no hay otras inquietudes ni otros intereses más que tener candidatos solidos, fuertes, competitivos, cerca de la sociedad de San Juan”.

Indicó que no tiene la intención de contender a un cargo de elección popular, ya que tiene muy clara la encomienda que se le dio desde el momento en que se le hizo la invitación, y por lo que ha estado trabajando desde que llegó a ocupar la dirigencia, y ese es su principal objetivo.

“Qué me animó, primero que nada el respeto a la invitación que se nos hacía por parte de nuestro presidente del Partido estatal, nos explicó el método y la forma para llegar a que se me invitara, y el respeto que he tenido por el trabajo que venimos haciendo en San Juan, en donde estamos consolidando justamente las estructuras importantes del Partido, que es extraordinario lo de los seccionales, y estamos trabajando para desde ahí subir escalón por escalón, estamos muy cerca y muy comprometido con las estrategias nacionales, estatales, municipales, pero sobre todo con las reglas que se están marcando a nivel de Partido, a nivel de las instancias legales para nuestros candidatos, y vamos paso a paso”.

Indicó que ya se están recorriendo las secciones y las distintas reuniones que ha ejercido, han sido de gran provecho, por lo que se da cuenta que cada día hay más personas que se van sumando al proyecto y eso es lo más satisfactorio para él, por lo que se da cuenta que está haciendo bien las cosas.

“Quizá lo más que nos anima ahorita es que día con día se suma gente, día con día se acerca gente, día con día recuperan esa confianza que habíamos puesto a lo mejor en entredicho, de repente tenemos reuniones que preveía más de tres, cuatro gentes y se multiplican, y luego también reuniones con una sola persona pero extraordinarias reuniones, vivas, llenas de emoción, de fuerza y de compromiso para sacar al Partido adelante”.

En cuanto a las elecciones, dijo que primero veía una enorme responsabilidad por las condiciones y los tiempos que se veían complejos y difíciles, pero ahora ve un grupo fortalecido y lleno de entusiasmo para darle cara al proceso electoral de 2021.

Finalmente mencionó que en lo referente a la candidatura, hay perfiles muy interesantes, por lo que no dudarían en dar batalla en las próximas elecciones.