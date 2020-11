Seis establecimientos fueron suspendidos en Buen Fin

Comercios siguen incumpliendo con medidas sanitarias.

“Sí, ha habido suspensiones en diversos giros, incluso vemos en restaurantes, hasta en farmacias, en tiendas de abarrotes, gimnasios, en bares, si se ven estas suspensiones presentes porque quizás no estén cumpliendo de la mejor manera las indicaciones, no se está guardando distancia o están ingresando a más personas de las que permite el establecimiento, porque eso es lo primero que revisa cualquier inspector de la Secretaría de Salud en el formato de COVAAP, entonces pues bueno para empezar si alguno de los colaboradores no está utilizando el cubrebocas o hay más número de personas de las permitidas, están sujeto a una suspensión, esta suspensión normalmente no tiene un costo económico, pero sí es un costo de oportunidad porque permanece cerrado el establecimiento cierto tiempo”.