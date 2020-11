VAN CON TODO

Alondra Camargo habla en exclusiva del partido contra el Atlas

Por José Luis Jiménez

Con el clásico acento sinaloense, Alondra Camargo, una de las líderes de Gallos Blancos femenil, habló, en videoconferencia, en exclusiva con Noticias a unos días de iniciar la liguilla donde enfrentarán a las Rojinegras del Atlas.

Su sonrisa y emoción están a flor de piel y ella misma admite que todas sus demás compañeras están en la misma situación. Quieren trascender, están ansiosas. Admite que consiguieron el primer objetivo de la clasificación, pero sentenció que ya estando en esta instancia, “lucharemos por seguir avanzando y llegar al campeonato, porque hemos trabajado mucho para ello, estamos para competirle a cualquier equipo. Estamos preparadas físicamente y lo veo en todas y he visto cambios en mi, que antes no veía”.

También habló de las virtudes que tiene Gallos para enfrentar la liguilla histórica para el cuadro queretano. “Lo principal es el trabajo en equipo, cuando no dudamos en hacer las cosas, logramos cualquier cosa. Hay un buen ambiente, es algo que me ha llamado la atención de Carla (Rossi) el juego en equipo y el ambiente el trabajo y disfrutarlo, se da solita la magia y lo tenemos a nuestro favor”.

Alondra ya jugó un poco en una liguilla con Xolos de Tijuana y ahora, al menos un 25 por ciento de las jugadoras de Gallos, han hecho lo mismo. ¿Qué le diría a sus compañeras que juegan por primera vez unas finales?.

“Que lo disfruten porque es un momento único, y pocas logran este objetivo y es cuestión de disfrutar y entregarse al 100 por ciento”, dijo.

— ¿Es un handicap a favor, que la entrenadora Carla Rossi también tenga una experiencia de haber vivido una liguilla?

—Si, la he visto diferente, la siento con un mayor compromiso, pero también con más experiencia de su lado. Hoy que tuvimos nuestra preparación de cara el partido del viernes, la note con más seguiridad y atenta a lo que pueda pasar.

— ¿El empate ante el Atlas (3-3) en temporada regular, nos dice algo?

–SI, porque contra el Atlas, fue el primer partido donde nos revelamos como juego de conjunto, si nos ponemos a revisar las dos primeras jornadas, no nos fue tan bien y allí (ante el Atlas) fue una pauta y me acuerdo que todas dijimos, de aquí para arriba, no más para abajo. Pero también me acuerdo, en aquel partido que teníamos jugadoras muy importantes fuera por Covid, que después se han convertido en trascendentes y eso nos da confianza, pero con más ganas de obtener el resultado que deseamos.

–¿ Como jugarle al Atlas?

— Es un equipo que ha demostrado el juego conjunto y el desempeño que tienen, es muy ordenado, también es un equipo que conocemos que nuestro cuerpo técnico conoce y estamos preparadas y aprovechar sus debilidades, la presión, el ataque.

Finalmente Alondra Camargo, quien anotó un gol en temporada regular, comentó que le encantaría volver a anotar porque “sería cumplir un sueño más, en este capítulo de mi vida. Apenas he tenido una liguilla anterioremente y jugué pocos minutos porque regresaba de una lesión. Ahora con mayor preparación, estaba encantada de poder anotar en este partido”.

Así las cosas en el equipo femenil de Gallos Blancos, listas para el próximo viernes recibir a las rojinegras y los aficionados deben estar seguros de que podrán alma, vida y corazón para pasar a la siguiente ronda.