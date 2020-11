Se agotan las vacunas de influenza

Comienza a escasear en algunos puntos de vacunación

En el módulo de vacunación de influenza ubicado en Plaza de Armas las dosis se terminaron ayer poco después del medio día, además las encargadas expresaron que en Querétaro la vacuna comienza a escasear por lo que no se aplicará a nadie que no pertenezca a los grupos vulnerables.

Aunque Seseq informó que a partir de noviembre la población en general podía vacunarse, esto no será posible y ante la pregunta hacia la encargada de por qué sucede esto, contestó “se informó eso pero no se dijo qué día de noviembre” además, agregó que no tienen una fecha para poder vacunar a todos los que no padecen alguna comorbilidad, o no son adultos mayores o mujeres embarazadas.