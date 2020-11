Sólo el 10% de los contagiados tiene complicaciones

Lo más importante es poner atención a los centros de trabajo.

Por Leticia Jaramillo

Es acertado que el COVID-19 no se considere enfermedad de trabajo, ya que del 100 por ciento de personas que se contagian, el 90 por ciento no pasa de ser un resfriado común y sólo el 10 por ciento tiene complicaciones al grado del número de muertes que se han presentado, señaló el diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien considera lo más importante es poner atención a los centros de trabajo.

Detalló el COVID-19 no puede considerarse como un riesgo de trabajo, pues como lo ha dicho el subsecretario Hugo López Gatell, el 90 por ciento de los que enferman no pasa de ser un resfriado, y sólo el 10 por ciento de los contagiados se complica, son las personas que tienen los síntomas graves.

Sin embargo, cuando algún trabajador se enferma de manera grave y acude Seguro Social, ahí tienen una cama para el tratamiento de COVID-19 y “en esos casos se consideran incapacidades, pero no como tales riesgos de trabajo, si la enfermedad se agrava”.

Pero no puede ser que el 90 por ciento de la ciudadanía que no va a tener necesidad de ir a un hospital, se le catalogue como un riesgo de trabajo, y tampoco se considera necesario hacer alguna reforma en las leyes sobre la materia o en los reglamentos internos de trabajo, pues al 90 por ciento de los contagiado no pasará de cinco o 15 días de resfriado.

Más que estar revisando cada centro laboral en recorridos, el llamado es a la ciudadanía para que haga llegar información de las empresas que no están teniendo las medidas de salubridad para reportarlas, se realice una investigación y se les obligue a cumplir, pues en Querétaro y Zacatecas sigue el incremento bastante grave de casos de COVID-19.

En cada centro trabajo deben cumplirse las medidas como el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y aplicación de gel de forma continua. Esto en las dependencias de todos los Poderes del Estado, sector administrativo y en las empresas para poder contener la enfermedad lo más que se pueda.

En la época decembrina se tiene que poner mayor atención, dijo, donde los fríos provocan más enfermedades respiratorias. Muchos trabajadores tienen vacaciones y no sería conveniente volver al confinamiento que tuvimos en los meses de abril y mayo.