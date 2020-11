La JLCA sigue operando

Hay temor de que se presenten más contagios de COVID-19.

Por Josefina Herrera

Noticias

A pesar de que se informara de que la Junta 4 de Conciliación y Arbitraje en San Juan del Río debería permanecer cerrada en esta semana, debido a que se presentó un primer contagio por COVID-19, trabajadores de la dependencia se acercaron a noticias para señalar que los están obligando a ir a laborar a puerta cerrada, además de que nisiquiera se ha sanitizado la oficina.

Asimismo indicaron que este aviso salió desde el día lunes, pero hasta este miércoles se les realizaría la prueba de COVID a los trabajadores, motivo que ha causado molestia entre ellos, ya que siguen laborando de manera habitual pero sin checar para que no haya evidencia de que continúan realizando sus actividades .

Al acudir noticias a esta dependencia, se pudo observar que efectivamente, la oficina se mantenía abierta, además de que gente entraba y salía, por lo que se pudo corroborar dicha información.

Los trabajadores indicaron que además no se están tomando las medidas de prevención adecuadas, debido a que el espacio donde laboran al menos 29 personas, es reducido, los cubículos están pegados unos con otros, y peor aún no se cuentan con los insumos de medidas sanitarias adecuados.

“Ojalá que no haya más casos, pero la verdad es que sí está cañón porque ni una sanitizada, nada, no le han echado nada, no han llevado a nadie para sanitizar, los insumos, por ejemplo los abogados se quejan del gel antibacterial que hay ahí, hay un tapete y nunca lo lavan, unas condiciones insalubres feas, los propios abogados llevan su gel, (…) son unos cubículos chiquitos, horrible las condiciones en las que nos tienen, una de las chavas que atiende empezó a presentar gripa, flujo nasal y un poco de molestia, y otro ahí de la Junta empezó a presentar sintomatología leve, a cualquier sintomatología leve es aislamiento, si eres positivo o no, lo primero es aislarte porque en lo que está la prueba no se sigan los contagios; sin pruebas, sin sanitización, sin las medidas necesarias dentro de la Junta nos están haciendo ir”.

Agregaron que salió un acuerdo de pleno, en el que se dictaminó cerrar las oficinas para cortar los contagios, sin embargo, lo manejaron como un comunicado de la presidencia de la Junta, pero la realidad es que están yendo a laborar en su horario habitual.

Además manifestaron que hay incongruencia, debido a que la Junta 1, 2, 3 y 5 de Querétaro, se encuentran en un solo edificio, y únicamente fueron “cerradas” la 2 y la 3, por lo que supondrían están en la misma situación laboral, ya que la orden viene directa de Querétaro.

Ante esta situación desean que se tome en cuenta la salud de los trabajadores, ya que temen que haya más contagios al interior de las oficinas, debido a que los mismos trabajadores que presentan sintomatología leve no se han aislado.

De igual manera, los trabajadores de Servicio Nacional de Empleo que comparten oficina con los de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y con la Procuraduría del Trabajo, han parado de laborar, por lo que la situación de riesgo está latente.