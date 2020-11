Plaga de chapulín ha impactado al campo

Ya no tuvieron opción más que segar su pastura.

Por Josefina Herrera

Noticias

Además de las grandes afectaciones que ha impactado en el campo, debido al temporal, también les ha afectado con la plaga del chapulín, por lo que productores prefirieron segar su pastura y dejar perder toda su cosecha, por lo que este año ha sido devastador para los campesinos.

Felipe Ruiz Ramírez, presidente de maiceros en San Juan del Río, A.C., indicó que hay productores que ya no quieren seguir invirtiendo, ya que además de que sale muy cara la producción, la falta de apoyos por los gobiernos, el mal temporal y la plaga, han ocasionado grandes pérdidas económicas para ellos y ya no está siendo redituable.

“El chapulín nos afectó mucho, muchos ahorita ya lo que hicieron fue segar su pastura porque se la está acabando el Chapulín, hay bastante Chapulín que desgraciadamente algunos productores ya no quisieron invertirle más porque si nos apoyaban por ahí para fumigar las parcelas, pero muchos dijeron si ya está perdido todo para que le invertimos más, y lo que están haciendo ahorita es segar su pastura, y el Chapulín está al 100 por ciento”.

Precisó que es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno vean por lo que está pasando en el campo, ya que los apoyos que antes llegaban por lo menos les ayudaba a seguir produciendo pese a adversidades, pero ahora está siendo poco alentador para ellos volver a cosechar, puesto que ya están teniendo grandes pérdidas.

“Nos ha afectado mucho en los recortes de los programas para el campo porque desgraciadamente antes teníamos apoyo de fertilizantes, agroquímicos, y este año no tenemos ningún apoyo de nada por los recortes que ha habido, y desgraciadamente estamos ahora sí que por eso la gente del campo ya casi no quiere sembrar por lo mismo, se le invierte mucho y no saca uno lo que invierte”.

Indicó que las autoridades no se dan cuenta de lo que están padeciendo los campesinos porque no lo viven directamente como ellos, por lo que no deben olvidarse que hay productos de primera necesidad que salen de los productores, por ello es necesario que recapaciten en los recortes de programas que eran de gran beneficio para su producción.

“Decirle a las autoridades de gobierno del estado y gobierno municipal, pues que se fijen en el campo, porque el campo no está como lo mencionan, el campo dicen que está muy bien y es una mentira, los que estamos en el campo y los que sabemos somos los productores que sabemos de las necesidades y lo que nos está pasando con el campo”, concluyó.