Muere David Prowse

El actor que le dio vida a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, perdió la vida

Otra lamentable muerte aconteció en la semana, cuando este domingo se anunció que David Prowse había perdido la vida por una “breve enfermedad”. El hombre que personificó a Darth Vader tenía 85 años y deja un gran legado no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en el deportivo y social.

Esta pérdida es dolorosa para millones de fanáticos de la saga de Star Wars, ya que David Prowse interpretó uno de los papeles más relevantes dentro del mundo del cine justo para una de las sagas más famosas y aclamadas. Desde el 2009 se dio a conocer que el actor padecía de cáncer de próstata, aunque la mañana del domingo su agente informó que su muerte se debió a una “breve enfermedad”.

David Prowse no solo es reconocido por este papel sino por muchos otros que interpretó en cintas como La Naranja Mecánica, en series como Doctor Who y The Saint Space.

Fue galardonado con la Orden del Imperio Británico por su papel en Green Cross Code Man, el cual promovía la seguridad vial. Este premio es uno de los más grandes honores que una persona puede recibir, ya que reconoce sus acciones a favor de la ciudadanía.

Asimismo llegó a representar a su país, Inglaterra, en los Juegos de la Commonwealth en la categoría de levantamiento de pesas.

Entre las condolencias y lamentos que se manifestaron, resaltó la de George Lucas creador de Star Wars, y con quien se rumoraba había tenido conflictos.

“David dio un carácter físico a Darth Vader que fue esencial para el personaje. Hizo que Vader saltase del papel a la gran pantalla con una estatura imponente y una interpretación corporal que iguala la intensidad y el trasfondo de la presencia de Vader. David estaba dispuesto a cualquier cosa y contribuyó al éxito de lo que se convertiría en una figura memorable y trágica. Que descanse en paz”.

May the force be with you, David Prowse.