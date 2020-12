Pumas avanza a la siguiente ronda

Pero lo acepta, los Pumas no jugaron su mejor partido: “Fue el primer tiempo más bajo que jugamos en todo el torneo. El rival necesitaba los goles, se fue encima de nosotros. Estábamos mal parados, no supimos resolverlo, nos trajo muchas complicaciones. En el segundo tapamos lo malo del primer tiempo, hubo llegadas, pero al final sufrimos más de la cuenta. No me gusta terminar un juego de esta manera. Necesitamos jugar mejor porque vienen dos partidos complicados que lo debemos de afrontar de una mejor forma”.