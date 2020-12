Diez mil pruebas rápidas a SJR

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, informó que se invertirán cerca de cuatro millones de pesos para adquirir 10 mil pruebas rápidas de COVID-19, para aplicarlas a personas asintomáticas y con las que se pretenden mitigar los contagios en el municipio.

Indicó que mediante las reuniones que se han tenido con el gobernador, y tras sugerir poder adquirir estas pruebas, se estará realizando un esfuerzo para traerlas a San Juan del Río y de esta manera poder romper la cadena de contagios.

“De manera pública y de manera voluntaria, se estarán instalando módulos en lugares concurridos con la finalidad de detectar personas asintomáticas, que tienen la enfermedad y no lo saben, entonces el gobernador, la semana anterior nos hizo una convocatoria a los municipios para que analizaremos de acuerdo a nuestros presupuestos cuánto recurso tenemos disponible, y la realidad es que haciendo un esfuerzo, vamos a invertir cerca de tres millones 600 mil pesos para 10 mil pruebas que están avaladas por COFEPRIS, son las mismas que está adquiriendo la Secretaría de Salud, y entre diciembre y enero estaremos aplicandolas con la finalidad de romper la cadena de contagio de gente que no sabe que está enferma y que contagia a los demás”.

Estos módulos se estarían instalando en puntos estratégicos del municipio, como son la central de autobuses, Jardín Independencia, zona oriente, incluso el Hospital General o el IMSS, donde se pudieran detectar mayores contagios.

Asimismo, también dijo que tendrán que ser muy cuidadosos a quienes se estarán aplicando, por lo que antes se realizará un cuestionario para detectar algún foco rojo de contagio.

“Tenemos que cuidar las pruebas, por lo tanto se hará un breve cuestionario para poder saber el por qué quieres hacerte la prueba, si estuviste en contacto con alguien que fue positivo, es luz verde, si tienes un síntoma, es luz verde, me parece que no es hacérsela por hacérsela, este recurso es para personas que efectivamente tenga la duda razonable en virtud de que en su trabajo alguien salió positivo, usa mucho transporte público, etcétera, entonces eso lo va a definir servicios sanitarios, vamos de la mano del estado para evitar dobles pruebas, y lo más importante es para darle seguimiento a quien aparezca positivo, porque quien aparezca positivo habrá que llevarlo a su casa desde el sitio para evitar que si ya está enfermo decirle súbete al camión y regrésate a tu casa”.

Al respecto, también señaló que no descarta la posibilidad de que se habilite el UMA ya previsto en el predio del CDC, con finalidad de aislar a quienes resulten positivo y no tengan un espacio para resguardarse, por lo que se estaría contemplando de acuerdo al número de contagios que se registren a través de estas pruebas.

“No descartó yo que se pueda habilitar el CDC de Granjas Banthí que ya tenemos nosotros listo, se podría aprobar que se haga una sede de aislamiento si crecieran los contagios y la persona no tuviera dónde aislarse, porque este es un fenómeno, muchas vecesn no saben que tienen la enfermedad pero van a su casa y conviven con más personas que no pueden dejar de ir a trabajar, etcétera, ahí es toda una cuestión de fondo, entonces estamos sumados haciendo lo que más podemos porque esto no ha terminado, viene el frío, no hay una vacuna, entonces viene ese refuerzo del municipio con el estado para poder cuidar a nuestra población”.

Recordó que las instalaciones del CDC ya están listas para que la Secretaría de Salud pueda ocuparlas con el equipo que ellos requieren y en cuanto las pidan para volverse una sede de aislamiento colectivo.

Finalmente mencionó que para la habilitación de este espacio se invirtieron dos millones de pesos.