Buscan reactivar a artesanos

Piden comprar regalos hechos en México para reactivar la economía nacional.

Por Josefina Herrera

Noticias

Con el fin de crear nuevas estrategias que impulse las ventas de los artesanos, la regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Juan del Río, mencionó que este miércoles se reunirá con ellos, para promoverlos, ya que ante las nuevas medidas sanitarias también se ven afectados.

“Precisamente los estoy llamando a que el miércoles tengamos una reunión, hay una junta de trabajo en la oficina de regidores y expresamente para ver qué vamos a hacer en este nuevo pequeño confinamiento que vamos a tener, porque es claro que ya no podemos parar nadie, entonces qué es lo que hay que hacer, pues cumplir con la nueva normalidad, con la sana distancia, el gel, el lavado de manos, el cubrebocas, este tipo de cosas concretas para poder seguir haciendo nuestra labor económica, porque no sólo es la cuestión sanitaria, sino toda la secuela económica que trae y que nos va afectar muchísimo, yo no quisiera que pararán, quisiera que siguieran trabajando, vendiendo, pero vamos a buscar estrategia de venta”.

Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía para que consuma productos artesanos, inclusive de empresas mexicanas, con el objetivo de que la economía se mueva localmente, por lo que invita a la gente que en esta temporada navideña, si van a hacer algún obsequio, que éste sea hecho por manos mexicanas.

“Hacer un llamado a todos los sanjuanenses a que todos sus regalos sean hechos aquí, que sus regalos sean mexicanos, sean hechos por artesanos, o de perdida que sean hechos por empresas mexicanas, que ayudemos de esa manera a la economía nacional, y tengo plática con ellos el miércoles a ver cómo le vamos hacer”.

Señaló que desde el primer confinamiento, se promovieron sus artículos por internet y afortunadamente si lograron obtener ventas por ese medio, además de que les ha funcionado las ventas calendarizadas en el kiosco, por lo que se estarán planteando nuevas estrategias que impulse si venta y reactive su economía.

“Por fortuna los artesanos no han dejado de vender, aunque estuvieran guardados, por ejemplo conseguimos pedidos de novia, recuerdos de boda, conseguimos pedido de muñequitas, han estado vendiendo, tal vez no como vender en temporada normal pero si han estado vendiendo, es lo que queremos, que no dejen de vender, que vayan comprado regalos artesanales, que sean cosas hechas por manos de Querétaro, empresas mexicanas, pero que apoyemos aquí, a lo que se refiere la economía nacional”, concluyó.