Frente vs COVID

Por Josefina Herrera

Este miércoles sostendrá una reunión el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, con la directora de Servicios de Salud Pública, Martina Pérez Rendón, para tratar diversos temas relacionados al comportamiento del COVID-19 en el municipio, y así poder tener un mayor panorama de lo que se puede hacer para mitigar los contagios.

El edil sanjuanense, detalló que está trabajando de la mano con los servicios de salud para darle batalla a la pandemia, y sobre todo poder brindar el apoyo necesario a todo el personal médico que se encuentran haciendo frente tanto en el Hospital General como en el IMSS.

En cuanto a algunas solicitudes por parte de estos nosocomios para realizar algún apoyo respecto al crematorio, debido que sólo se cuenta con uno, indicó que no ha habido ese acercamiento para tratar el tema, pero seguramente se tocará con la doctora Martina Pérez Rendón en la reunión.

“No tenemos todavía una petición formal pero la verdad es que vamos a juntarnos con IMSS, con el Hospital General, como ya lo hemos venido haciendo en todo lo que está en manos del municipio, entonces yo estaré como siempre atento para poder trabajar, el miércoles tenemos una reunión con la doctora Martina Pérez, la directora de Servicios de Salud en el estado, me parece que vamos a poder entrar a más en temas que no sean sólo las pruebas, si no pudiera ser este otro asunto”.

Asimismo, dijo que el municipio está muy pendiente de cómo va avanzando el tema de la pandemia y la alza en los contagios, así como en trabajar en conjunto con el estado y seguir los lineamientos correspondientes para controlar el virus.

Vega Guerrero mencionó que siempre se están buscando estrategias por parte de su administración para apoyar a los ciudadanos y cortar los contagios, pero ante estas nuevas medidas, es importante también la contribución también de la población para evitar que continúe la propagación del Coronavirus.

Informó que lamentablemente en San Juan del Río ya se alcanzaron los 140 fallecimientos por esta causa, pero además se suma a esta cifra los ciudadanos que vienen de otros lugares y que no son precisamente sanjuanenses.

“De San Juan del Río hay cerca de 140, pero hay otra cifra que es de gente que no es originaria de San Juan del Río, es gente que venía de paso, que venía de visita familiar o gente que ha venido a atenderse aquí, de Amealco más que nada, Cadereyta, Pedro Escobedo, Tequisquiapan”.

Se espera que a través del diálogo que tendrá con SESEQ se pueda avanzar en el tema de salud sanitaria que también ha afectado en gran medida al municipio.