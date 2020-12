Preocupa a empresarios pago de aguinaldo

No habrá típicas reuniones de fin de año de trabajadores.

Por Josefina Herrera

Noticias

Ante la difícil crisis económica que ha sufrido el sector empresarial en general debido a la pandemia por COVID-19, los patrones se encuentran preocupados para dar cumplimiento con la prestación del aguinaldo, ya que la recuperación ha ido lenta y apenas se están cumpliendo con los compromisos.

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en San Juan del Río, dijo que aunque no se ha sabido que vaya a haber fallo con este pago, si es claro que los empresarios están sufriendo para poder dar cumplimiento al pago de aguinaldo que debe estar listo antes del día 15 de diciembre.

Al respecto, señaló que incluso se está previendo la suspensión de reuniones de fin de año de trabajadores para ahorrar gastos y evitar contagios, pues esto ayudará a que se cumpla con dicha prestación.

“Sé es que estamos preocupados en el cumplimiento del aguinaldo que se tiene que dar justamente el día 15 para cumplir en tiempo y forma, sabemos que fue muy afectado el sector y pues para poder cumplir, más que adelantar se está preocupado para el cumplimiento de ello, no nos indicado de que no se va a pagar pero por ejemplo las reuniones típicas de fin de año muchos están comentando que serán suspendidas, no se van a llevar a cabo pues precisamente para reducir”.

De igual manera señaló, que los empresarios están cumpliendo con todas las normativas que marca gobierno del estado para evitar que se dé otro cierre como el de meses pasados y les llegue a afectar aún mucho más económicamente.

Incluso se están aplicando pruebas rápidas para el cado de que se detecte algún caso en las empresas, de inmediato cortar el contagio y de esa manera proteger a los trabajadores.

En este sentido, el presidente de CANACINTRA en San Juan del Río, dijo que se están creando distintas estrategias para trabajar de la mano con gobierno del estado en el tema sanitario, y así poder avanzar y las empresas ya no se vean más afectadas, ya que apenas se han logrado recuperar dos mil empleos de los seis perdidos en el municipio.

Asimismo, pide también de la colaboración de los trabajadores para que cuiden de su salud, eviten reuniones y cumplan con su parte para poder salir delante de esta crisis sanitaria.