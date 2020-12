Acudirá Jorge Luis Montes a llamado de municipio

“Con gusto podría ir a explicarles”, afirma el diputado.

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que en la última de Sesión de Cabildo efectuada por el Ayuntamiento de San Juan del Río, se aprobará pedir un informe detallado al diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves, para explicar el fundamento de su voto en la aprobación del Presupuesto de Egresos Federales 2021, el legislador indicó que con gusto irá a explicarles.

Cabe recordar que esta iniciativa, surgió de los integrantes de extracción panista, y fue aprobado con 11 votos a favor y dos abstenciones, por parte del regidor Primitivo Santiago y Juan Camacho.

Al respecto, el presidente municipal Guillermo Vega Guerrero, expuso que esta solicitud va en el sentido, de que el diputado federal les dé un detalle de la intención de su voto, ya que está para defender los intereses de los ciudadanos que representa, y los municipios no deberían verse afectados.

Por su parte la regidora, Judith Ortiz Monroy, quien expuso los motivos de este acuerdo, señaló que con la aprobación del PEF 2021 y los recortes a los ramos 28 y 33, se estarían viendo afectados en el sector educativo, de salud y rehabilitación de algunas vialidades, así como en el tema de seguridad al desaparecer el programa de FORTASEG.

Ante esta petición, Montes Nieves, indicó que si no han comprendido el PEF en San Juan del Río, con gusto podría ir a explicarles, pero tendría que revisar los términos y condiciones de tal invitación del gobierno municipal.

En este sentido mencionó que debido a la crisis mundial que se está viviendo por el COVID-19, es lo que ha generado una gran crisis económica y caída en los ingresos de todos los gobiernos, así como como los ingresos propios de los ayuntamientos, incluido el de San Juan del Río.

Hasta el momento el diputado federal por el II distrito, no recibido una notificación por parte del Ayuntamiento de San Juan del Río, para que les dé a conocer tal explicación, “debo revisar los términos de la invitación a comparecer, no me ha llegado nada aún, solo he visto a través de algunos medios; donde piden explicar mi voto en el PEF ante el cabildo de San Juan del Río; no vaya a tratarse de una trampa, de ir a la boca del lobo, debatir contra diez del cabildo sería complejo si no hay en verdad, una intención de construir. Diría el clásico, no sean montoneros vénganse de 10 en 10”, expresó.

Precisó que hay una gran crisis mundial que han hecho que los ingresos en el país se caigan, y es por ello que se debe de actuar con estrategias para impulsar nuevamente a la nación, de ahí las consideraciones realizadas en el PEF 2021.

“Si un funcionario o un colegiado de funcionarios no lo entienden es inclusive riesgoso que estén al frente de tan importante responsabilidad, la crisis mundial ha hecho que caigan los ingresos en todos los países, México no es la excepción, sin embargo, todos los recursos que les corresponden conforme a la fórmula de la Ley de coordinación fiscal, se les entregan todos los recursos que les corresponde”.

Dijo que el recibir menos recursos no es que haya un recorte votado en la Cámara de Diputados, sino es debido a la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

De igual manera, el legislador aseveró que la gente seguirá recibiendo los beneficios del gobierno federal, sin embargo no sólo se trata de los municipios que tiene en función, “uno de los errores es pensar que solo estoy para San juan del Río, Tequis y Ezequiel Montes, las decisiones que tomamos son pensando en todo el país, debemos ver el bosque, no sólo un árbol”.

En cuanto al recurso educativo, precisó que este incrementó de siete mil 280 millones de pesos a 12 mil 280.3 millones de pesos, por lo que dijo que el gobierno federal ha construido aulas cinco veces más baratas que los costos que ha manejado el gobierno estatal.

Finalmente, comentó que en el rubro de la salud, Acción Nacional votó en contra de tomar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, donde afortunadamente con sus votos se logró, y en total se aumentó en nueve por ciento el presupuesto para este sector, “es decir no hay nada de qué preocuparnos en la materia”.