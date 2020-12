Exigen solución a fraude en notaría 24

Afectados por fraudes inmobiliarios efectuados en notaria se manifestaron frente a Palacio de la Corregidora

Tina Hernández

Afectados por fraude en la notaría 24, se manifestaron en las instalaciones de dicho despacho para luego trasladarse frente Palacio de Gobierno, con el fin de exigir que se les dé certeza jurídica sobre su patrimonio.

Cerca de 30 personas solicitaron al gobierno del estado se resuelva su situación pues aseguraron hasta el momento la posesión sobre su patrimonio se encuentra en incertidumbre, en algunos casos, desde hace seis años, debido a los malos manejos que se dio en dicha notaría.

Uno de los protestantes, Antonio “N” compartió que en su caso, de acuerdo con las autoridades el pago de traslado de dominio de una de sus propiedades no se concretó, aunque la notaría sí le entregó su Registro Público de la Propiedad, lo que deja ver que se trata de un documento falso.

“Yo tengo dos años. Pero por ejemplo en mi caso yo tengo todo. Tengo mis escrituras, tengo mi certificado del Registro Público de la Propiedad, tengo el pago que le hice al notario, tengo el recibo que le hice al notario, tengo el avalúo, tengo todo. Pero yo me doy cuenta de la irregularidad porque cuando pagó el predial me doy cuenta que sigue apareciendo al nombre del propietario anterior, me acerco a la notaría y me entero que había habido un fraude”.

La persona afectada reconoció que haya habido un actuar de las autoridades estatales respecto a proceder en contra de la persona responsable, sin embargo aseveró que es necesario que se resuelva de fondo el problema, no solo en su caso, sino que haya una limpia respecto a los titulares en dichos despachos públicos.

Precisaron que el gobierno del estado debe cubrir el gasto de las escrituras y el traslado de dominio, pues como ciudadano confiaron en una persona que el gobierno del estado designó para ejercer la actividad notarial, que lamentablemente en este caso resultó ser una persona corrupta.

“En mi caso el pago de traslado de dominio nunca se efectuó. Yo hice el pago, pero nunca se reportó, sin embargo a mí sí me dio mi certificado ante el Registro Público de la Propiedad. Es muy extraño. Él nunca lo reportó”.

Asimismo destacó “el gobierno se está acabando, eso es un poquito el temor”, refiriéndose a este temor de que cuando la administración acabe su problema quede en el olvido.