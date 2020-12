Renuncia Jesús Rodríguez al PRI local

Expone sus razones ante el CEN del tricolor

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Jesús María Rodríguez Hernández, con más de 50 años de militancia política dentro del Revolucionario Institucional, decidió ayer presentar su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional, en aras de buscar la integración de un frente para la defensa de Querétaro.

En un oficio fechado en esta ciudad y recibido y sellado ayer mismo a las 15:29 horas,

Precisa que su militancia en el PRI data de 47 años y su actividad política de medio siglo, advierte los peligros políticos que enfrenta esta entidad federativa y precisa al presidente nacional del Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, su deseo de separarse del partido en Querétaro.

La carta tiene copias para la secretaria general, Alma Carolina Viaggiano Austria; la Comisión Nacional de Justicia Partidaria; la defensoría nacional de los Derechos del Militante y desde luego para Paul Ospital, presidente del PRI estatal.

En su declaración, Jesús Rodríguez indica la necesidad de apoyar un proyecto en que quepan todos, sin colores ni siglas sino por la defensa de Querétaro y apunta que tal como ha sucedido en otras entidades, donde se están reuniendo fuerza para enfrentar con mayor fuerza y solidez, el próximo proceso electoral.

Hasta el cierra de nuestra edición, no se tenía conocimiento de una respuesta del CEN del PRI, no obstante, Jesús Rodríguez nos dijo que es una decisión tomada y que no está renunciando a los principios de democracia, libertad y justicia social ni a su simpatía con el ideario de la revolución Mexicana.