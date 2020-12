Aretado no inhibe el robo de ganado: Fidencio Romero

Podría haber incremento de abigeato a fin de este año.

“Pues en si, sí afecta a los ganaderos, eso porque por un lado erogan dinero que no tienen a lo mejor presupuestado, y a veces en lo que más se preocupan es el qué van a ganar al aretar sus animales y eso porque los gobernantes pues dicen, los vamos a controlar y eso para efectpasal abigeato o el robo de ganado, sin embargo pues no es muy efectivo eso porque el robo de ganado sigue existiendo y realmente las medidas que se han tomado por parte de los tres órdenes de gobierno pues no son muy efectivas y sigue habiendo robo de ganado en los ejidos, y el arete que se paga pues no es algo suficiente para obtener un beneficio”.