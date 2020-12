Bob Dylan vende los derechos de sus canciones

Se estima que la compra fue de poco más de 300 millones de dólares

Daniela Montes de Oca

Noticias

Universal Music tiene ahora los derechos de todo el catálogo de Bob Dylan, esta es considerada una de las adquisiciones más importantes de la historia de la música, se estima que la venta supera los 300 millones de dólares.

Clásicos como Blowin’ in the wind, Like a Rolling Stone y Mr. Tambourine Man, pasan ahora a ser parte de Universal Music Publising Group (UMPG).

Jody Gerson, presidente de UMPG, destacó que es un privilegio y que conlleva mucha responsabilidad el representar la obra completa de uno de los compositores más importantes de todos los tiempos.

Aunque la suma de la venta no fue revelada, medios y agencias internacionales revelaron que podría superar los 300 millones de dólares.

Cabe destacar, que este músico y ganador del Premio Nobel continúa activo y, fue en junio de este 2020 cuando lanzó un nuevo álbum bajo el nombre Rough and Rowdy Ways.