Cancelación de eventos navideños afecta a restauranteros

No han tenido reservaciones hasta el día de hoy.

Por Josefina Herrera

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, A. C., en San Juan del Río, dijo, que hasta la fecha no ha habido ninguna reservación de cenas navideñas, ni de festejos empresariales, por lo que la situación para ellos se torna crítica y esperan un diciembre con muy bajas ventas.

Al respecto, señaló que para finales de noviembre y principios de diciembre de 2019,los restaurantes ya estaban saturados en reservaciones, y este año no ha sido así, ya que ante las nuevas disposiciones por parte del gobierno estatal y la crisis económica que viven las empresas se están prescindiendo de reuniones de fin de año en este sector.

“La estadística, yo te podría decir que a finales de noviembre de 2019, y tantito de diciembre ya había reservación para la cenas navideñas o eventos navideños de empresas, en la actualidad al día de hoy, no hay reservaciones de ninguna empresa, de ninguna fiesta de ninguna especie, porque si no sabemos si nos van a permitir operar o no, y también las mismas empresas están conscientes de que no se puede reunir tanta gente en el área restaurantera, y aparte estamos limitados con el aforo al interior en el restaurante”.

Asimismo, dijo que hay incertidumbre en el sector empresarial, por lo tanto los restauranteros se están viendo muy afectados en esta temporada que era su última esperanza para cerrar el año medianamente bien.

“En la actualidad, al día de hoy no tenemos reservaciones porque no sabemos qué va a pasar, la misma gente que antes festejaba el fin de año a nivel corporativo, a nivel empresarial, que iban por departamentos a desayunar, comer o cenar en diferentes restaurantes, al día de hoy no tenemos reservaciones porque ellos mismos saben que a lo mejor está limitada la convivencia, y entonces ahorita con este tipo de actividad, o de nuevas normas muy necesarias por el incremento de COVID, estamos de acuerdo pero no al 100 por ciento, sobre todos los domingos, pero si estamos tratando de contribuir de alguna manera, entonces ahorita pues si no tenemos reservaciones hasta que ellos mismos vean y el escenario nos lo permita”.

Agregó que ha sido un año muy complicado para ellos, y que a pesar de que manejan la modalidad del servicio para llevar, no es lo mismo, por lo que esperan que los ciudadanos sigan actuando con responsabilidad y sean empáticos ante las medidas sanitarias , ya que eso ayudará a bajar el índice de contagios y comiencen a mejor las ventas para todo el sector comercial.