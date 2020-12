Piden abstenerse de realizar fiestas el 12 de diciembre

Loma Linda, La Estancia y Banthí , son algunos lugares donde realizan festividades mayores para venerar a la Virgen de Guadalupe.

Por Josefina Herrera

Una de las festividades más tradicionales es el 12 de diciembre donde se celebra la Virgen de Guadalupe, donde, varias comunidades de San Juan del Río también participan para celebrar, pero debido a la gran cantidad de gente que se concentra, el paste Luis Miguel Pintor Paulín, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, mencionó que ya se hizo la recomendación de abstenerse a realizar estos eventos.

Al respecto, señaló que en las comunidades, la gente es muy devota y tiende a celebrar este día a lo grande, como es el caso de la comunidad de Loma Linda, con los famosos chitases, por lo que se pidió sólo acudir a la Iglesia a rezar y devolverse a casa, sin la necesidad de convocar a estos eventos masivos.

“Estas indicaciones también son para las comunidades, para las rancherías y las colonias, lugares donde se hace la fiesta patronal adorando a la Virgen de Guadalupe, son muy tradicionales, se reúne mucha gente, hay agrupaciones, hay mayordomía, hay chitases que son grupos muy famosos en San Juan del Río, y pues en esta ocasión la indicación para ellos es que no se reúnan, que no hagan las festividades como quieren hacerlas, y que más bien se limiten a la participación en las parroquias, en la celebración de la misa y nada más eso al llevar la devoción a la Virgen de Guadalupe, que sea llevarle flores, alguna música dentro del templo y después regresar a las casas”.

En este sentido, refirió que tal vez algunos pidieran tener la inquietud de realizar estos eventos pero ya es por su cuenta, ya que la Iglesia no autorizará que se lleven a cabo, por lo que la recomendación es abstenerse para no arriesgar la salud.

“Por lo menos de parte de las parroquias no habrá autorización para realizarlo, yo creo que la parte del municipio pues tampoco colaborará, entonces la indicación a la gente es mejor abstenerse de estas formas de festejar y quedarse en su casa mejor cuidándose, Loma Linda pertenece a la parroquia y la indicación que se ha dado es que no va a haber esta fiesta, estos grupos quizá se quieran organizar por su cuenta y quieran hacer como digo estos bailes, pero dentro de la Iglesia no se les permitirá”.

Ante esta indicación esperan las autoridades parroquiales que la gente sea consciente y no se inciten estas festividades, ya que lo mejor es seguir tomando las medidas sanitarias para no exponerse o exponer a los demás.