Proyectan estación de tren rápido en SJR

Se reunió diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves con el director de la STC, Manuel Gómez Parra .

Por Josefina Herrera

Noticias

Jorge Luis Montes Nieves, diputado federal por el II distrito, se reunió con el director de desarrollo ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), Manuel Gómez Parra, con la finalidad de poder revisar aspectos generales del proyecto del tren México Querétaro, el cual generaría una gran oportunidad para dar un gran impulso en el desarrollo del estado, del centro y Bajío.

“Sí, me reuní en la Ciudad de México con el ingeniero Manuel Gómez Parra, que es el titular de la Unidad de Desarrollo ferroviario de la SCT, hablamos de aspectos generales de lo que sería el tren México-Querétaro, sin duda este proyecto generaría un gran desarrollo para nuestro estado, para el centro, y también para toda la zona del Bajío, es un plan muy ambicioso que no sólo sería Querétaro como destino, es importante decirlo, si no que es una red que pudiera ampliarse hasta Guadalajara y Monterrey, lo que generaría una gran rentabilidad si se ve el proyecto de esta manera mucho más amplia”.

En este mismo sentido, dijo que la velocidad del tren podría bajar de alta a mediana debido a la distancia que hay entre punto y punto, lo cual implicaría poder tener estaciones en Tula, Hidalgo, e incluso en San Juan del Río, Querétaro, lo que significaría aumentar la rentabilidad, pero aún este proyecto está en proceso.

“Hay signos muy importantes en favor del proyecto, por ejemplo, el hecho de haberlo integrado en el plan de obras del gobierno federal anunciadas en octubre, significa que podría haber ya empresas de la IP interesadas en invertir en el proyecto, sin embargo habrá que esperar a que se consolide la inversión que podría tener fondos por 51 mil 300 millones de pesos y que sin duda generaría una gran derrama económica en la zona incluido San Juan del Río y en todo el estado de Querétaro”.

Finalmente dijo que sin duda este es una gran oportunidad para el crecimiento y desarrollo no solamente de Querétaro sino del país.