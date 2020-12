2021 será de trabajo social en SJR

Por el momento Guillermo Vega no piensa en alguna candidatura

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, detalló que el presupuesto de egresos estará enfocado a mucho trabajo social en 2021, esto debido a que la pandemia por el COVID-19 continúa y no se avizora cuándo pueda terminar.

Ante esta situación, al cuestionarle sobre sus intenciones políticas para la próxima contienda electoral, hizo hincapié en que está de momento muy enfocado en poder terminar la administración bien, ya que aún hay mucho por hacer por el municipio, y está pensando en cómo avanzar en las necesidades de la ciudadanía.

“Me parece que trabajar fuerte estos meses en la administración, y pues ahorita viene la aprobación del presupuesto de egresos, empezar un año, repito con muchas pruebas, con mucho tema COVID, el año que entra habrá desde luego obra pública, habrá inversión en seguridad, pero vamos a tener un presupuesto muy social, un presupuesto que se ponga de lado de la gente y que cubran las necesidades que tienen, que son comer, poder tener medicina, poder tener transporte para ir a sus trabajos, tiene que ser un presupuesto completo, en este momento la realidad es que mi interés es entregar una buena administración”.

Señaló que aunque todo político siempre aspira a seguir buscando un cargo, su prioridad es entregar bien su gobierno con cero deuda, y es en lo que de momento está coordinando con el tesorero.

“Desde luego que los que andamos en política siempre queremos, pero yo dentro de lo que quiero, es entregar bien este gobierno, esforzado y enfocado en los deudas, estamos trabajando muy fuerte con el tesorero”.

Agregó que está trabajando en cumplir los compromisos que se tiene en obra pública, ya que hay muchas peticiones, pero están tratando de consolidar lo más que se pueda, además de no descuidar el clima de seguridad, que es lo que más solicita la ciudadanía.

En cuanto a los demás funcionarios y su intención de participar en las próximas elecciones, dijo que tienen como fecha límite el siete de marzo para separarse de su cargo y hacer lo que marca la constitución, además de que habrá que esperar también las definiciones del propio partido.

“Es un tema donde ellos mismos tendrá que separarse, si no incurrirán en la violación a lo que marca la constitución, (…)pues ahora no es un tiempo de definición, el partido va a tener que definir qué condiciones, y bueno pues también el camino para mí es estar con mi familia, y no necesariamente me quita el sueño seguir en este asunto que es demandante y que hay que tenerlo, entonces no correr a prisa, y pues ahorita aquí sigo yo pues si pidiendo a los funcionarios que no se adelanten y no hagan locuras, pero que el día de hoy hay orden en ese sentido, entonces así me parece que vamos a seguir trabajando”.