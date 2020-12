Un año de grandes enseñanzas

Reinventarse para salir delante de la pandemia: Karina Castro

Por Luis Montes de Oca

Karina Castro de Domínguez, toma el auricular y luego surgen inquietudes y respuestas, preguntas y conceptos, filosofía de vida, una búsqueda por la armonía y la adversidad que se asoma en cada paso: 2020 es un año difícil, complicado, doloroso, pero también un tiempo de reflexión de reinventarnos para salir adelante.

Sobre la pandemia y sus consecuencias, lamenta que una parte de la población no entienda las medidas sanitarias, que hay una preocupación muy grande y que no le han dado el golpe.

Cuando sabes lo que es, cuando has padecido el COVID-19 en carne propia, cuando no te lo platicaron ni lo viste, sino que lo tienes y sabes las consecuencias, del miedo, el dolor, de padecer los estragos que causan las secuelas, te puedes quedar en el lamento o trabajar frenéticamente en la prevención.

Seguimos viendo fiestas sociales sin ningún cuidado, sin la seriedad que se debe tener y no advertimos que el personal médico ya está agotado, que son nueve meses de estar diario enfrentando a la muerte y necesitamos ayudarles cuidándonos, porque a veces no sabes ni dónde te contagiaste.

—¿Qué le deja este 2020, Karina?

Bueno —ríe— se me cayeron unas gradas encima con alumnos y me lastimé las piernas. Me dio COVID-19 —crece la risa y luego hay un espacio de silencio— como secuela del COVID me dio mononucleosis y me expulsó uno de los discos cervicales y me tuve que someter a una cirugía de columna. Entonces —agrega— lo más valioso de este año que está por terminar es conservar la vida, la salud.

En lo personal, valoro mucho la experiencia, la valoro espiritualmente.

—Dentro de los programas de DIF estatal uno de ellos es fundamental en estos tiempos del COVID-19, la atención a los ancianos ¿cómo va?

—Los abuelos y abuelitas están siendo atendidos, está cerrado Plan Vida, para evitar contagios, pero los mantenemos activos en lo físico y psicológico, con apoyo alimentario, todas sus necesidades cubiertas al cien por cien; les ofrecemos desayuno y comida en Plan Vida Comedor en el Hospital del Niño y la Mujer.

Tenemos cerrado el albergue Ramón Rodríguez Familiar, pero los trasladamos y tenemos establecidas cadenas de acciones con todo el equipo y la ciudadanía que cree en los apoyos, porque sabe que llegan a su destino.

También les damos —añade la Señora Karina— atención personalizada, porque están tristes o asustados y entonces les pedimos que nos cuenten sus historias, que escriban que hagan poesía y si en nueve meses hemos logrado sobrevivir como comunidad DIF, hemos logrado un triunfo colectivo, lo tenemos que ver con alegría, dentro de tanta cosa negativa: “que ante todo lo malo, salga lo mejor. Estamos en las manos de Dios y la vida. Tenemos que reconstruirnos”.

El trabajo y la política

—Concluye el año, en el 2021 la administración… ¿y después?, ¿qué sigue para Karina?

—Cerrar con lo que sé hacer, trabajar. Luego reinventarme. Terminarán seis años dedicados al servicio, dejando parte de la vida personal, no estando con la frecuencia que quisiera con mi padre, con mis hijos, con mis amigas, pero son 24 años al lado de Pancho, 14 años de acompañamiento en su carrera política, hemos entregado la vida, la salud y terminando este sexenio quisiera rescatar el tiempo para estas con mi papá, el tiempo de estar con mis hijos, pero no me quedaré quieta, desde la trinchera donde me encuentre seguiré apoyando a la población, siempre dispuesta, Queremos cerrar esta administración exitosamente.

—Nos había comentado que terminado esta administración se cerraba —por así decirlo—, la actividad política, que se retirarían a la vida familiar.

—La vida propone los caminos y uno decide, pero esos acuerdos se toman en familia, sobre la mesa y mientras las cosas se presentan o no, estoy muy contenta de haberle servicio a mi estado. Es tiempo de recuperar esos años en nuestro matrimonio, con altas y bajas, jalones y estirones; es tiempo de resanar las ausencias, pero, donde decida estar Pancho, ahí estaré con él —finalizó.