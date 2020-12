No se ha visto afectado turismo en Tequis

A pesar de que los restaurantes sólo ofrecen comida para llevar los domingos, el municipio sigue recibiendo buen aforo de visitantes.

A pesar de que dentro de las nuevas disposiciones anunciadas por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, hace algunas semanas, se diera a conocer que los días domingos los restaurantes únicamente ofrecerían servicio para llevar en el estado de Querétaro, esto no ha afectado el turismo en Tequisquiapan, así lo informó Mario Dorantes Nieto, secretario del Ayuntamiento de esta localidad.

Aunque los indicadores en la Secretaria de Salud han señalado que este municipio no registra un alto índice en contagios por COVID-19, las autoridades están muy pendientes de que se tomen las medidas sanitarias correspondientes tanto de los pobladores, visitantes y turistas.

“Hemos notado que no ha afectado, sin embargo, le hemos pedido a nuestros colaboradores, Protección Civil, Policía Municipal, que se encarguen de invitar, además a través de los ciudadanos vigilantes, que porten el cubrebocas toda gente que viene de fuera, pues bueno se encuentra un ambiente más tranquilo, un ambiente más sano, sin contaminación y llegarán a pensar aquí no hay COVID, sin embargo solicitamos a la población que viene de fuera para que use el cubrebocas y haga caso a las medidas sanitarias”.