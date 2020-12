Se vieron las caras

“Siempre que voy al gimnasio y que empezamos una preparación le digo a Eddy: ‘voy a entrenar como novato’, todo el tiempo se lo digo, y así me gusta motivarme, seguir sintiendo esa motivación. Siempre lo he dicho, el día que no sienta motivación, el mismo amor por este deporte, pues mejor me retiro. No quiero faltarle nunca el respeto al boxeo”, reveló el Canelo en entrevista para TUDN.