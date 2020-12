Cambia colmillos

E l atacante, Carlos González, dejó de ser Puma para convertirse en Tigre y pelear por el título con los de la sultana de norte

“Motiva mucho saber que vas a tener de compañero este tipo de futbolistas, en este caso como Gignac, sabiendo lo importante que es para Tigres, creo que me visualizo jugando, he trabajado duro para esto, no me da miedo tomar esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo, creo que me ilusiona mucho, sabemos lo que implica Tigres acá y por los jugadores que tiene creo que estar rodeado de ese tipo e jugadores es lo que más me seduce, hace más fácil las cosas”, dijo González.