Migrantes llegaron al estado

Este año no se pudo realizar festejo por el día del migrante debido a la pandemia

Por Josefina Herrera y Cipriano Morales

Noticias

El registro que obtuvo la regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes en San Juan del Río, Lourdes Sánchez Vázquez, fue únicamente cinco migrantes llegaron en la Caravana este jueves, ya que al parecer la mayoría era de Jalpan o de otros municipios o estados.

Por Arroyo Seco entraron los paisanos queretanos de la caravana de migrantes 2020, donde desde el jueves estuvieron recibiendo recomendaciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, “Nuestro compromiso es que nuestros paisanos lleguen sanos y salvos a sus casas, pero sobre todo que haya la conciencia de que no ponen en riesgo a sus familias” destacaron las autoridades.

Asimismo, en San Juan del Río se dijo que este dato lo obtuvo a través de un grupo de WhatsApp, pero tiene información de que otros más pudieron haber llegado en otra Caravana, pero por todas las complicaciones que hubo por el tema de la contingencia, ya no se pudo dar mayor seguimiento.

“Hay como una situación ahí, porque varios no se vinieron con ellos, como hicieron otra Caravana que se llamaba La Legalidad y el Orden, no tengo como tal dato, pero de San Juan me metí a un grupo de WhatsApp que estaban reportando los que venían para acá, y de San Juan hay como cinco, por eso también ya no se le solicitó el apoyo al municipio con lo de las patrullas, y como había toque de queda en Laredo, y está como complicada la situación por lo de la contingencia”.

La regidora de los Trabajadores Migrantes, también indicó que por parte del municipio se le sugirió que les solicitará que no vinieran en esta ocasión, pero era muy difícil detenerlos.

“Me decían que más bien invitarlos a quedarse allá, y es que también no les puedo decir no vengas, pero la verdad es que la situación si está complicada, de lo que yo he visto en el grupo de WhatsApp que participan ahí, a donde va la mayoría son de Jalpan, y de otros estados, que iban a Michoacán, San Luis Potosí, pero que yo pude visualizar sólo eran como cinco, y si ya gobierno del estado los iba a apoyar con lo de las patrullas, pues ya no conviene que intervenga el municipio”.

En cuanto a algún festejo por el día del migrante, señaló que en esta ocasión debido a la pandemia no se pudo organizar nada, ya que las condiciones no lo permitieron, pero si estuvo entregando algunos obsequios casa por casa.

“Para festejar el día del migrante no sería como lo adecuado, ya lo que queremos es evitar que haya aglomeraciones y entonces pues nada más se han hecho como visitas personales, de hecho hoy toda la mañana fui a hacer entrega de algunas cosas, algunos aguinaldos, pero si como pidiéndoles que no salgan, que había que entregarlos de casa en casa, y que no se juntaran, algunos obsequios fueron para algunos migrantes y también en algunas colonias”.

Por su parte, elementos de Seguridad Pública, Prevención Y Tránsito Municipal de Arroyo Seco en coordinación con Protección Civil y Policías de los municipios serranos, Policía Estatal, Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Salud estuvieron proporcionando información a los migrantes respecto a las medidas sanitarias, canalizando a los módulos de sus municipios, solicitando que estén en resguardo 14 días o de lo contrario acudan al hospital de Jalpan o Jurisdicción Sanitaria para hacerse una prueba rápida para que en caso de que sean reportados a Protección Civil o autoridades sanitarias cuenten con el documento de que tomarán dicha medida