Un pandemiario de Gale, escrito para estos tiempos del COVID-19

Por Luis Montes de Oca

Gale, autora de varios libros, escritora radicada desde su infancia en Querétaro y para fortuna nuestra, colaboradora de esta Casa Editorial, recién lanzó a la luz pública su nuevo libro, su Diario pandemario “Instrucciones para morir en México”, cuya portada es de javirroyo.

Gel que lleva impresos ocho Coloranding; la elaboración de un calendario para este el 2021 y los libros “El efecto de mi defecto” —del que hicimos la reseña en estas páginas— e “Instrucciones para morir en México”.

—¿Qué pretendes con este libro? —era la pregunta obligada y la respuesta fue igual de obligada:

—Es un homenaje a Jorge Ibargüengoitia, pero también una realidad.

—¿Cómo?

—Lo que estamos viviendo con la pandemia: la ansiedad, las decisiones tardías; el estar enterada de lo que pasa en el mundo y la ansiedad de querer decir lo que pensaba, primero lo hice en FB abierto, luego fui formando un Diario Pandemario y me doy cuenta de que en México estamos tan acostumbrados al desastre, que parece que vivimos en el realismo mágico.

Gale explica su sentir: vimos las actitudes del gobierno federa y del Dr. Hugo López-Gatell ante la pandemia y ahora quieren que nos echemos la culpa de los resultados y lo peor es que lo consiguen.

Gatell dijo no es importante el cubrebocas, científicamente no está comprobado y ahora responsabiliza a la población… y ¡los mexicanos no tenemos memoria!

Este es un libro de todo, del cambio en la normalidad y me gusta Jorge Ibargüengoitia sus instrucciones para vivir en México y de ahí el título, Instrucciones para morir en México, dados los tiempos que nos corresponden.

Gale, en 250 páginas sobre bond, da cuenta, con su muy peculiar estilo y sentido del humor, de la actual situación, de la memoria y los testimonios, de la información referente al COVID-19, es un libro, como ella lo describe, reflexivo y se puede adquirir por Amazon o directamente con ella al celular 4424105280.

En estas fechas, si requiere hacer un regalo, que mejor que un libro y un libro de esta queretana.

Vale.