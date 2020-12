Cierre total de plazas públicas

Por Josefina Herrera

Filtro sanitario de Palmillas nuevamente fue colocado para supervisar a quienes ingresan al estado

Ante las nuevas disposiciones sanitarias marcadas por gobierno del estado, y las cuales entraron en vigor este lunes, personal de Protección Civil se dio a la tarea de clausurar las plazas públicas de San Juan del Río en su totalidad, esto como parte de las medidas de prevención.

Al arribar a los jardines principales del Centro Histórico, invitaron a los ciudadanos que se encontraban en esos sitios a que se retiraran, puesto que iban a comenzar con la colocación de la cinta amarilla para restringir el acceso.

Asimismo, tanto boleros como comerciantes fueron retirados, y aunque mencionaron que no sabían ahora dónde se iban a colocar, comenzó a surgir un desaliento para ellos, puesto que mencionaron era su único ingreso y la situación económica nuevamente se iba a tornar complicada.

“Pues sólo nos dijeron que nos retiraremos, pero nada más, no sabemos si nos van a dejar seguir o dónde, y pues si estamos esperando a ver qué nos dicen”, mencionó una de las comerciantes del jardín principal.

Mientras tanto uno de los boleros, mencionó que al menos 14 de ellos se estarían viendo afectados puesto que son los que se colocan en esa parte del centro histórico, además de que apenas estaban logrando restablecerse y otra vez se verían afectados, pero reconoce que no había control en las plazas públicas y mucha gente incluso sin cubrebocas.

Por su parte el secretario de gobierno de esta demarcación, Fernando Ferrusca Ortiz, señaló que esta medida forma parte de las nuevas disposiciones para prevenir una mayor propagación, ya que la gente se estaba empezando a relajar, y con esto se busca disminuir la movilidad y la posibilidad de transitar por esos espacios.

“La recomendación a las personas, es que en todos los parques públicos donde suelen congregarse, hay que recordar que las medidas tienen por objeto disminuir la movilidad y evidentemente empezar a dejar los espacios públicos sin la posibilidad de transitar en ellos, y tiene por consecuencia que la movilidad se disminuya porque no hay donde pueda uno estar como de esparcimiento, la recomendación es que la gente se quede en casa, que atienda las recomendaciones de las fuentes oficiales y que se cuiden mucho, que usen el cubrebocas que no salgan a la calle y que no estén en algún espacio público”.

Al preguntarle si habría contratación de personal para vigilar estos espacios, indicó que no será necesario, puesto que hay cámaras de video vigilancia que se monitorean desde el C4, además de los constantes recorridos que se estarán realizando para disuadir a la gente a retirarse.

De igual manera, las autoridades estuvieron voceando por calles y avenidas principales de la ciudad para recordarle al comercio su horario de cierre y no se pasaran de lo permitido.

Finalmente, también es importante mencionar que se restableció el filtro sanitario de Palmillas, como parte de las acciones del gobierno estatal para nuevamente verificar el ingreso de las personas al estado y sus condiciones de salud.