Mercado Reforma redobla control ante flujo de gente

Durante este 24 y 31 de diciembre estarán reforzando medidas de ingreso al Mercado Reforma para no verse saturados en el aforo.

Por Josefina Herrera

Noticias

Con el objetivo de controlar el flujo de gente que ingresa al Mercado Reforma, y para cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, están redoblando esfuerzos para no caer en una suspensión , ya que esta temporada hay mayor movimiento en compras al interior.

Arturo Vázquez Arteaga, secretario general de este mercado, señaló que se están manejando tres entradas con sus respectivas salidas, sin embargo hay mucha comunicación y monitoreo al interior para verificar que no se vea sobre limitado el flujo de la gente, y de esta manera controlar los distintos accesos.

Para este 24 y 31 de diciembre, que son los días que hay mayor movimiento por las compras para la cena navideña familiar, detalló que se redoblará el control para evitar aglomeraciones.

“Tenemos tres entradas, lo que controlamos es un poco el flujo de la gente, si ya vemos que estamos en que se empieza a querer saturar detenemos un poco la entrada para que la gente también vaya saliendo y que de alguna manera no haya algún sobrecupo en algunas áreas”.

En este sentido, pidió también la comprensión de la ciudadanía, puesto que han notado que se dividen las familias en las distintas entradas para encontrarse adentro del mercado, lo cual sólo está permitida una persona para evitar que haya mayor aglomeración y riesgos.

Ante esta situación, al percatarse de inmediato invitan a que sólo se quedé un miembro de la familia para su mayor seguridad.

Asimismo , indicó que se están cumpliendo con los horarios establecidos, pues para los negocios esenciales su cierre es entre 6:30 y 7, pero los no esenciales, cierran a las cinco de la tarde.

“Pues básicamente lo que son esenciales, en sus horarios normales, más o menos 6:30 a 7, en el mercado no llegamos hasta las 8 por lo mismo de que ya no hay mucha gente, está en su casa, no llega, y ahorita que están cerrando los no esenciales también baja un poco el flujo de gente, estamos hablando a las 5 lo que son zapaterías, ropa, enseres domésticos, todo lo que es no esencial están cerrando las 5”.

Agregó, que las ventas han incrementado, especialmente para los negocios de frutas y verduras, así como de ropa, sin embargo, las fondas siguen sin repuntar, pero esperan que durante estos días haya un incremento considerable.

En cuanto a los negocios de artículos navideños, comentó que a ellos les ha ido bien, a pesar de que esta vez no se colocaron en el mismo sitio de años pasados, y están dentro de los locales.

“Si hay áreas en las que depende mucho de los días, por ejemplo ahorita que es donde estamos en el área de alimentos está demasiado baja, los que tienen artículos navideños les está yendo bien, se está moviendo bastante bien a pesar de que no están en el lugar donde estaban cada año, se movió bastante bien su venta, entonces esperemos que así siga”, finalizó.