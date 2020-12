La cultura financiera en México

Considero que la educación financiera debe transmitirse desde temprana edad, tanto en las instituciones educativas como en las familias, y debe impartirse por alguien que practica sus propias enseñanzas. Gracias a una educación financiera existirá una inclusión financiera, pero viceversa no funciona de la misma manera, reflexionemos….”El tener acceso a los servicios financieros no es sinónimo de educación financiera”. El hecho de tener una cuenta bancaria y contratar productos financieros no me convierte en una persona con educación financiera, me convierte en una persona dentro de la estadística de la inclusión financiera.