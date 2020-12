LA NAVIDAD TAN DIVINA Y TAN HUMANA

-P.Prisciliano Hernández Chávez, CORC.

Según la tesis doctoral ‘El Problema de La Empatía’ de Edith Stein, la empatía es la base del verdadero diálogo; de lo contrario se podría tener el monólogo a dos, principio de incomprensiones y de vecindades distantes. Siguiendo a su maestro Husserl, la empatía entendida como la aprehensión de las vivencias ajenas o vivenciar en uno mismo la vivencia del otro. Las personas entran en esa relación empática y pueden construir una unidad de comunión interpersonal. Qué importante es la empatía para establecer una comunicación entre los seres humanos, tan ayuna en estos tiempos de muchas palabras, manipulaciones y pocos entendimientos que pueden propiciar la frustración, soledad y la amargura.

A través de le empatía se puede conocer la interioridad de otra persona; evita utilizar los propios criterios o prejuicios para llegar a una comprensión respetuosa.

Dios que es Amor, en su infinito ser y por su benevolencia, ha querido asumir ese nivel de empatía, no solo en sí mismo en ese diálogo inefable, eterno e interpersonal de las divinas personas, sino ha querido ser cercano, a sus creaturas constituidas en seres personales, capacitadas para el diálogo,’oyentes de la Palabra’ (Rahner). Su empatía llega al nivel de Encarnación: La Palabra, el Lógos, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y con nosotros. “Su palabra se ha abreviado( Is 10,23; Rom 9, 28)…El Hijo mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la Palabra esté a nuestro alcance” (Benedicto XVI, Misa de Nochebuena del 2006).Al hacerse niño, el Niño Jesús, se ha abreviado para ser asequible a nuestro corazón; así este Niño es el Regalo del Padre, su gran amor empático, ante cuya presencia quedamos mudos de asombro que implica el dar nuestros brazos, contemplar arrobados, entrelazar nuestras miradas y entreverar nuestras fragilidades. El infinito asume nuestra finitud; el omnipotente se torna débil. Extraordinario intercambio: se humana para divinizarnos, desde su grandeza ‘pequeña’, desde su ternura roba nuestro corazón. Navidad tan humana y tan divina; tan divina y tan humana. Esta es la gran enseñanza de la empatía divina. Aquí esta el verdadero sentido de la vida; no andar a la caza de verdades, sino dejarse poseer por Aquel que es la Verdad; dejarse iluminar por quien es la Luz del mundo, quien lo sigue no anda en tinieblas, sino tendrá la Luz de la Vida (Cf Jn 8,12 ; 1,9; 12,35, 1 Jn 2, 8-11). Solo quien conocer a este Niño que también es Dios puede llegar a conocer lo que es toda persona. El amor es la fuente de la Verdad. Esto mismo nos explica nuestros villancicos tan ingenuos, cercanos y tan gozosos: ‘Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos…’ ‘A la Nanita nana Nanita ¡ea!, mi Jesús tiene sueño bendito sea…’ ‘Adeste fideles laeti triunfantes, veinte adoremus…’ ‘Duerme y no llores Jesús del alma, duerme y no llores mi dulce amor…’ ‘Por el camino que lleva a Belén, sube hasta el monte que la nieve cubrió… no tengo nada que ofrecerte más que un viejo tambor’ ‘Noche de Paz, Noche de Amor…’

En la gruta de Belén se levanta una basílica; en el lugar exacto del pesebre se puso una estrella de plata que dice en el latín preciso y epigráfico: ‘Hic natus Domini Nostri Jesu Christi’, -Aquí nació Nuestro Señor Jesucristo; con el mismo estilo epigráfico, el Catecismo de la Iglesia Católica sentencia: “Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre (Cf Lc 2, 6-7); unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo (Cf Lc 2, 8-20). La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche:

La Virgen da hoy a luz al Eterno

Y la tierra ofrece una gruta al Inaccesible.

Los ángeles y los pastores le alaban

Y los magos avanzan con la estrella.

Porque Tú has nacido para nosotros,

Niño pequeño, ¡Dios eterno!

(Kontakion, de Romanos el Melódico)

(CEC 525)

Este himno es de la Liturgia Bizantina. Occidente y Oriente, se dan este abrazo ante el misterio que nos hermana y nos devuelve nuestra prístina identidad de niños. Navidad, tan divina y tan humana, tan humana y tan divina. Así es la sencillez de Dios la suma humildad (san Juan de la Cruz). El Amado, conquista nuestro amor; el Creador se arroba con los pobres y humildes. Esta es la ‘empatía de Dios’. Nuestra mirada-contemplacón del ‘Nacimiento’ nos ha de introducir al asombro. No hay nada que sea la Verdad, la Bondad y la Belleza que nos integre en una comunidad de amor, que Jesús, el Niño de Belén, cuyo camino se prolongará hasta el amor extremo del Calvario.