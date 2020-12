HUGO BERRINCHUDO

Silveira tiene varios días sin entrenar.- Su agente pide aumento, sin merecerlo

Por José Luis Jiménez

Gallos Blancos continúa con sus entrenamientos de cara al inicio de la próxima temporada, donde su debut será el próximo domingo 10 de enero cuando visite a Toluca. Sin embargo, fuentes allegadas al club comentaron a Noticias que el centro delantero Hugo Silveira no ha entrenado en días recientes.

Algunos señalan que es porque se encuentra lesionado, pero la realidad es otra, pues al parecer pidió un aumento de salario por medio de su representante y obviamente no se lo iban a otorgar los directivos del club encabezados por Manuel Velarde y Gabriel Solares.

Es cierto que Hugo Silveira, fue el mejor anotador del equipo, en el torneo que recién terminó, al marcar 5 goles, sin embargo, también hay números negativos en su participación, pues se hizo expulsar en dos ocasiones en el torneo.

Nuestros contactos en sudamérica, nos habían advertido que Hugo Silveira era un jugador con pocas virtudes técnicas y que no sería una solución para el equipo queretano. Con el paso de los partidos, sorpredió a propios y extraños, pero también vino abajo en su rendimiento, bajo la dirección de Alex Diego.

Parece que el centro delantero uruguayo está mal aconsejado por su representante, pues hasta el momento no ha ganado nada. Cinco goles, dos de ellos de penal, no son mucho en su debut en el futbol mexicano. No es para que ande pidiendo aumento de sueldo y más si tienen frente a sí, dos viejos lobos de mar, como son ex agentes de jugadores, como es Manuel Velarde y Greg Taylor, ahora resulta que el representante de Silveira, le quieren enseñar el padre nuestro al papa.

Silveira tiene que poner los pies sobre la tierra, y más ahora que se ha reforzado la delantera con Jonathan Dos Santos y el regreso del brasileño Francisco Da Costa, que viene con por su revancha, luego de haberse lesionado en la temporada pasada. De hecho fue el único jugador que no salió de vacaciones, para ponerse en forma, y ya lo está.

En fin, lo importante es que el equipo continúa entrenando y hay algunos jugadores que están sacando su mejor versión. Tal es el caso de Gil Alcalá que ha tenido grandes actuaciones durante los entenamientos.