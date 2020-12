No regresará la oficina de enlace de SRE

Significa más pérdida que ingreso para la administración municipal, considera la Secretaría del Ayuntamiento .

Por Josefina Herrera

Noticias

Desde hace varios meses desapareció la oficina de enlace de Relaciones Exteriores en San Juan del Río, lo cual ha causado incertidumbre en la ciudadanía para poder realizar sus trámites, y a pesar de que la de Querétaro se encuentra cerrada por la pandemia, no contemplan volver a ubicarla en este municipio.

Lourdes Sánchez Vázquez, regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes, indicó que sostuvo algunas pláticas con la secretaria del Ayuntamiento, Liliana San Martín, para plantear la posibilidad de regresarla, sin embargo no obtuvo una respuesta positiva, ya que se dijo la administración adquiría más pérdida que ingreso.

“Platicaba yo con la secretaria del ayuntamiento porque el municipio cubre los gastos de esa oficina aquí de enlace, y me decía ella que había más pérdida que ingreso para el municipio al contar con esa oficina, y que al parecer no iban a renovar convenio con Relaciones Exteriores o sea iba a desaparecer la oficina, la verdad es una pena porque si servía muchísimo, no nada más para San Juan del Río sino para varios municipios, incluso para otros cercanos”.

Al respecto señaló que volvería insistir sobre la necesidad de regresarla al municipio, ya que el tenerla aquí era una gran ventaja, no sólo para los sanjuanenses sino para quienes viven en municipios y comunidades aledañas.

Agregó que al mantenerse en este momento la oficina de Querétaro cerrada por la pandemia, también ha sido un gran problema, debido a que lo más cercano es acudir a San Miguel Allende, pero las citas ya son hasta enero o febrero.

“Lo que pasa es que la delegación de Querétaro sigue cerrada, entonces cerraron varias oficinas, ahorita algunas personas se han acercado y conmigo para pedirme que les ayude para sacar cita para renovar su pasaporte, ni siquiera en Querétaro se ha podido, han tenido que ir a San Miguel de Allende, y ahorita no hay citas hasta enero y febrero, ya lo platicaré más formal en una mesa de trabajo para hacer la sugerencia de que se siga quedando, pero sí, la secretaría de Ayuntamiento me dijo que ya no se iba a abrir”.

En este sentido mencionó que varias personas acuden con ella para sacarles la cita, pero ha sido complicado con todo el tema de la contingencia, ya que además de encontrarse cerrada la oficina de Querétaro, el tiempo para poderla tramitar en otro lugar más cercano es muy lejano, por lo que espera se reconsidere regresar esta oficina en meses posteriores, ya que también la de la capital se verá afectada en afluencia por la necesidad existente de tramitar o renovar pasaporte.

Cabe señalar que actualmente donde se encontraba la oficina de enlace de Relaciones Exteriores en San Juan del Río, ahora la ocupa Servicios Municipales.