Sin expectativa en 2021 para el campo

Del 2019 a la fecha ha sido crítica su situación por las condiciones climatológicas.

Por Josefina Herrera

Noticias

Don Fidencio Romero Martínez, representante de la Unión de Ejidos Adolfo López Mateos, en San Juan del Río, dijo que no hay grandes expectativas de que haya un mejor 2021 para los cultivos del campo, ya que este año fue regular para ellos, y aunque aún hay esperanza de recuperarse, lo cierto es que las cosas han ido empeorando para ellos.

Refirió que no hay un pronóstico en cuanto a cómo pueda venir el próximo año, sin embargo, el 2019 fue catastrófico por las fuertes sequías que se presentaron, y aunque en éste fue regular, también el recorte en los apoyos los tiene sin expectativas de mejora.

“Cómo presentar un diagnóstico para el ciclo que viene, ahorita realmente para el próximo año no podríamos diagnosticar mucho pues con cierta confianza las cosas porque no sabemos el cierre de este año, pues si como todos sabemos el año pasado estuvo concretamente seco este año estuvo regular, podría decirte porque los primeros meses pues llovió en el ciclo de primavera-verano y hubo cultivos que crecieron bien pero no se logró cosecha por la sequía que se presentó en septiembre y agosto, y de ahí para acá pues ya no ha habido lluvias, entonces eso afectó mucho los cultivos y ya no se lograron, hubo pérdida total”.

Agregó que además de la falta de apoyos para el campo, el clima no les ha ayudado mucho, por ello es incierto cómo puedan darse los cultivos para el siguiente año, más para los de temporal.

“Y luego las heladas que se empezaron a iniciar en el mes de octubre, los primeros días afectó también y ya no se logró nada, ahorita las condiciones climatológicas pues son hasta ahorita, hasta cierto punto podríamos decir normales porque es el frío que se ha venido intenso, un poco ya en este fin de año y no sabemos como se presenten las cosas climatológicas en enero y febrero, ya de ahí en adelante podríamos a lo mejor tener alguna idea de como venga el año”.

En este sentido mencionó que muchos de los campesinos no están muy seguros de seguir cultivando por el temor a seguir perdiendo, pero quienes le tienen amor al campo, sin duda van a guardar esperanza de que el 2021 haya un mejor temporal y se logren sus cosechas.

Aunque también dijo, hay una preocupación latente en este sector, ya que por un lado los ha perjudicado las condiciones climatológicas, pero por otro la falta de interés de las autoridades para fortalecerlos, es por ello que están a la reserva de lo que pueda venir el próximo año.