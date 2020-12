PODEROSOS BÚFALOS

Bills se impuso de manera contundente 38-9 a Patriots

Se había decidido una división y había concluido una racha de prosperidad en la postemporada, pero este era el cambio de guardia de la AFC Este para que todo el mundo de la NFL bebiera en un escenario de máxima audiencia. Bill Belichick tenía un grupo orgulloso de los Patriots en el campo, pero los Bills eran y son el mejor equipo. Nueva Inglaterra salió llena de energía e intención, pero no pudo seguir el ritmo. Cada uno de los equipos tuvo algunas malas caídas y tropezó aquí y allá, pero a medida que el juego se asentó, estaba claro que no había forma de que los Pats (6-9) siguieran el ritmo de los Bills (12-3). Con el título de la AFC Este ya arrebatado por Buffalo y la racha récord de los Patriots en la NFL de 11 puestos consecutivos en los playoffs se detuvo, los Bills salieron y usaron el lunes para reafirmar que los tiempos han cambiado. Los Bills son el mejor equipo de la AFC Este ahora, tienen al mejor mariscal de campo de la división en Josh Allen y al mejor receptor en Stefon Diggs. Es un nuevo amanecer en la AFC Este y, si no recibió el memorando, los Bills emitieron una declaración enfática el último lunes por la noche de la temporada.