Ingenio y creatividad, fundamental para la próxima contienda: Elsa Méndez

Por Leticia Jaramillo

Noticias

La diputada independiente Elsa Adané Méndez Álvarez declaró que aún no se sabe cuál será el escenario para las campañas electorales, debido a la pandemia por el COVID-19, sin embargo, se debe tomar en cuenta que no todos los sectores de la población tienen acceso a las redes sociales, sobre todo los adultos mayores.

La legisladora señala que para muchas personas es más fácil acceder a las redes sociales para conocer el trabajo que llevan a cabo los diputados, pero hay sectores que no tienen acceso a ellas porque no les gusta o porque no tienen Internet.

Sin embargo, desconoce si habrá la posibilidad de que los candidatos a los puestos de elección popular puedan salir a la calle, o van a continuar las restricciones por la pandemia, lo importante es que la ciudadanía pueda conocer las propuestas que se les presenten.

Méndez Álvarez señala que la difusión de su trabajo no está al alcance de todas las personas, aunque se haga a través de las redes sociales, ya que los adultos mayores en particular le han manifestado que se les dificulta acceder a ellas, otros, dicen que no les gusta informarse a través de esta vía porque no sabe utilizarlas.

Algunos le han dicho “no tengo red social, no me gusta o no tengo datos, acceso a internet”, por lo cual, la legisladora independiente considera que el ingenio y la creatividad de cada uno será fundamental en las próximas campa será el escenario

ñas políticas.

Tendrán que buscar la forma de hacer llegar las propuestas a los ciudadanos, pues hoy estamos viviendo una realidad virtual. En su caso, dijo que las redes sociales han tenido un crecimiento importante, “no invierto nada en promocionar” y es la mejor manera de seguir creciendo de manera confiable.

Asegura que las redes sociales le han permitido medir el alcance de su trabajo, su crecimiento en este segmento, pero insiste que se tiene que tener mucha creatividad para poder llegar al electorado en el próximo proceso electoral.