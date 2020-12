Mi aspiración de participación política no se acaba: Hugo Cabrera

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Todavía no se escribe la última palabra en la decisión que tomará el PRI al elegir a su candidato a gobernador, pero “mi aspiración de participación política y servicio por Querétaro, esa no se acaba”, quiero ser candidato y quiero ser gobernador, reiteró el diputado Hugo Cabrera Ruiz, quien sin embargo está consciente que la decisión de su partido puede inclinarse por la candidatura de una mujer.

“Primero fue el INE, cuando interpreta, dicta, aprueba unos lineamientos de paridad basados en la Constitución que mandata la paridad total en los cargos de elección popular y esto incluye las gubernaturas”.

Posteriormente, “en una postura media extraña, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de si es o no vinculante, finalmente, el 23 de diciembre establece que queda como vinculante a los partidos políticos, obligándolos para que en este proceso enliste a siete mujeres de 15 espacios” de igual número de gubernaturas que estarán en juego.

El legislador del PRI señala que su partido pueda decidirse por una mujer para la candidatura al gobierno de Querétaro, “no lo descarto, padecería miopía política decir en Querétaro no va a pasar, puede pasar”.

Sin embargo, aclara que eso “no significa que yo ya esté decidiéndome jubilarme de esta actividad o que ya se me haya apagado la voluntad, la llama, la pasión por el trabajo político, por el servicio, ese sigue presente”.

Expresó que la actividad política no es como la gripe, “en unos días ya te liberas de ella, no, la pasión por la actividad política, por el servicio, no es una pieza de un discurso, no es una postura, retórica, es de a deveras”. Asegura que su participación política no va a cambiar. “Si la pregunta es quiero ser el candidato a gobernador por mi partido, sí, quiero ser el candidato y quiero ser gobernador, eso no cambia ni una rayita, ni un milímetro”.

Sin embargo, afirma que la ecuación y el escenario han cambiado y está consciente de ello, “no por mí, es un tema que escapa a la voluntad y a la línea trazada por un servidor. No es la primera vez que me enfrento a una situación en donde poco puedo hacer directamente”, lo cual no significa que vaya a dejar de tener aspiraciones.

Afirma que desconoce los términos de la convocatoria para poder ser candidato a la gubernatura del estado, pero si la recomendación en Querétaro es que vaya una mujer, no se amacha, “estamos acostumbrados a jugar en el filo de la navaja, eso es un hecho”, pero aún no se escribe la última palabra.