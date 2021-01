El aumento al salario mínimo no representa grandes pérdidas: Néstor Domínguez

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Todos hubiéramos querido que el salario mínimo que entrará en vigor este primero de enero se incrementara más allá del 15 por ciento, sin embargo, aun cuando no se llegó al 20 por ciento, los empresarios se quejan porque dicen que este aumento los ahorca. No es así, siguen teniendo ganancias y no representará grandes pérdidas para sus negocios, afirmó el diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna.

El legislador de Morena expresó ante el incremento aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la reacción de algún sector de los empresarios fue de queja, incluso, baste recordar que algunos querían que el gobierno pagara la diferencia para poder aumentar el salario mínimo.

Sin embargo, las empresas siguen teniendo ganancias porque el porcentaje de aumento no representará grandes pérdidas para el sector industrial, de manera que “no se justifica la postura de los empresarios, y lo entiendo, pues después de tantos años, de estar subiendo máximo tres pesos al salario mínimo”.

Domínguez Luna recordó en aquella época, a principios de los ochenta, un salario mínimo alcanzaba para comprar hasta 50 kilogramos de tortillas, hoy, sin embargo, apenas alcanza para 10 kilogramos por la pérdida del poder adquisitivo que el gobierno federal pretende recuperar de manera paulatina.

“Se tiene que ir recuperando y esa es la justificación, no podemos seguir teniendo a la clase obrera siempre en desventaja, sacando el beneficio sin devolverles” algo de la ganancia que generan las empresas.

Incluso, el legislador de Morena asegura que “si vamos a tablas más científicas, analizando plusvalía y ganancia de cada empresa, le pueden seguir debiendo a los trabajadores. Tan es así que países con peor economía que la mexicana, estamos entre las 20 economías del mundo, y ocupamos el lugar 80 en salarios mínimos, hay países más pobres que México y pagan un mejor salario mínimo”.

Y aun cuando algunos partidos de oposición ahora sí quieren un salario de hasta 250 o 300 pesos para una canasta básica idónea, deben entender que dar esos saltos tal vez implicaría una afectación económica grave, el aumento tiene que ser gradual y en consenso con todos los sectores de la producción.

Y si bien para este 2021 el salario no se elevó en un 20 por ciento como hubiera sido lo deseable, hay que recordar las declaraciones que hicieron tanto la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como el propio presidente de la República, es importante avanzar para no seguir en números deshonrosos a nivel mundial en materia de salarios mínimos. Hay que recuperar poco a poco lo que se perdió durante los 30 años del sistema neoliberal.